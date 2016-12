El Pacte Nacional pel Referèndum impulsarà una campanya a favor d’una consulta pactada amb l’Estat

La cimera ha constituït formalment aquest divendres el Pacte Nacional pel Dret a Decidir que impulsarà una campanya per recollir adhesions, també fora de Catalunya, a una consulta pactada amb l’Estat. L’objectiu, segons ha explicat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és “demostrar en el moment que es consideri oportú davant el govern espanyol i la comunitat internacional que aquesta demanda té un amplíssim suport al darrere”. Puigdemont ha explicat que el “comú denominador” de les intervencions en la cimera, que s’ha allargat durat dues hores i mitja, és la defensa d’un referèndum acordat amb l’Estat. D’altra banda, s’han decidit els 8 membres que formaran part de la comissió executiva del nou Pacte, amb la voluntat que el funcionament representi “transversalitat i pluralitat”.

Puigdemont ha explicat que s’ha constituït el Pacte Nacional pel Referèndum com una “evolució i conseqüència lògica” del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, fins ara presidit per Joan Rigol. Segons el president de la Generalitat, aquest divendres s’ha fet un “salt endavant” i ha especificat que totes les entitats hauran d’expressar el desig de voler-ne formar part per una qüestió legal.

Puigdemont ha explicat que el “fil conductor i el comú denominador” de les intervencions en la cimera ha estat la voluntat de celebrar un referèndum de manera acordada amb l’estat espanyol. I en aquest sentit, el primer acord del nou Pacte ha estat impulsar una campanya per buscar adhesions nacionals i internacionals a un referèndum acordat. “Estenem que és una demanda democràtica que ha d’aplegar els que estan a favor de la independència, els que estan en contra i els que no s’han decidit”, ha afegit.

L’objectiu és poder demostrar, en el moment que es consideri oportú, que hi ha una majoria social al voltant d’aquest instrument. “Sabem que té suport polític, sabem què diuen els sondejos i crec que podrem acreditar davant del govern espanyol i la comunitat internacional que hi ha molta gent que està d’acord en què a Catalunya puguem votar”, ha afegit.

En aquest context, es redactarà un manifest “integrador” que serveixi per explicar aquí i fora del país el sentit de la campanya per recollir adhesions a favor d’un referèndum pactat amb l’estat espanyol.

Comissió executiva del Pacte

Amb la voluntat que el Pacte Nacional pel Referèndum representi la “transversalitat i la pluralitat” de la cimera, s’ha decidit crear una comissió executiva que vetlli pel compliment dels acords a què es puguin arribar. La comissió està encapçalada per l’exdiputat del PSC i líder d’Avancem, Joan Ignasi Elena, en funcions de coordinador i també en formaran part els exdiputats d'ICV Jaume Bosch i Francesc Pané; l'exregidora de Ciutat Vella Itziar González; l'exconsellera d'Ensenyament Carme Laura Gil, l'exdiputada d'ERC Carme Porta; l'exdiputada del PSC i exalcaldessa de Badalona Maite Arqué i Francesc de Dalmases, director de la revista 'Catalan International View'. Es tracta d’una comissió “oberta” que, segons Puigdemont, admet aportacions en les properes setmanes.