Demanen arxivar l’expedient contra l’exgerent de l’IMET de Vilanova per contractes irregulars perquè els fets han prescrit

L’expedient disciplinari que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va obrir a l’antic gerent de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) per haver signat contractes de serveis de forma irregular s’ha d’arxivar perquè els fets han prescrit, segons ha conclòs el funcionari instructor del cas, nomenat per la Diputació de Barcelona. Aquest instructor ha senyalat que les últimes actuacions sancionables són de desembre de 2011, de manera que els fets havien prescrit perquè la investigació va començar el 2015, i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estipula que les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys d’haver-se comès. Amb tot, l’alcaldessa Neus Lloveras ha dit que no executarà l’arxivament de l’expedient fins que el jutge es pronunciï, i ha anunciat que es personarà en la causa.

L’Ajuntament de Vilanova va decidir obrir aquest expedient disciplinari arran d’una denúncia feta pel grup municipal de la CUP el gener de 2015, quan va assegurar que entre els anys 2003 i 2011 l’IMET havia contractat sistemàticament a dit diferents serveis que haurien d’haver guanyat concursos públics, ja que superaven l’import màxim que en queda exempt. Segons la denúncia dels cupaires, el gruix de pagaments irregulars ascendia a 4 MEUR i afectava una vintena d’empreses i treballadors autònoms, a qui constantment s’havien pagat serveis de forma irregular.

La denúncia, que el partit va presentar a la Fiscalia de Barcelona i a l’Oficina Antifrau, va propiciar que l’Ajuntament aprovés crear una Comissió d’Investigació, formada per tots els grups municipals. Cinc mesos després de crear aquest organisme intern, es va concloure que els fets denunciats per la CUP eren certs pel que fa al període 2006-2012 –no es va poder investigar des del 2003 perquè no es conservaven les factures-.

Així, es va comprovar que es van estar emetent factures que superaven el llindar legal de 12.000 euros fins l’any 2008, i de més de 18.000 a partir d’aleshores, els quals són els imports màxims que l’administració pot pagar per un servei sense concurs públic. La mateixa investigació va revelar que va haver contractes fraccionats i factures duplicades per afavorir l’atorgament de subvencions públiques.

Tot i que les conclusions van certificar la denúncia feta per la CUP, la Comissió d’Investigació no va especificar públicament quin era l’import global de les irregularitats ni tampoc qui n’eren els responsables, i es va limitar a anunciar l’obertura d’expedients per determinar si s’havien d’aplicar sancions. Amb tot, posteriorment va transcendir que una de les persones investigades internament era l’exgerent de l’IMET, de qui ara l’instructor de la Diputació en demana arxivar l’expedient perquè els fets han prescrit.

A nivell polític, la Comissió d’Investigació també va declinar senyalar cap càrrec ni depurar responsabilitats fins que la justícia no es pronunciés.

La CUP, parcialment satisfeta

El grup municipal de la CUP ha valorat aquest dimarts a la tarda les conclusions de l’expedient disciplinari, les quals aplaudeix perquè “queda contrastada” la informació que els regidors van denunciar fa gairebé dos anys, si bé lamenten que les faltes greus de l’exgerent hagin prescrit. “En el seu dia se’ns va acusar d’electoralistes i ara ha quedat demostrat que hi havia una pràctica irregular de forma recurrent”, ha apuntat l’exregidor Marc Font.

Al mateix temps, els cupaires han destacat que les conclusions de l’expedient disciplinari senyalen la “manca de control” que hi va haver des dels departaments d’Intervenció i Secretaria de l’IMET durant els anys en què es van pagar serveis eludint concursos públics. Així, a les conclusions s’indica que l’exgerent va poder utilitzar aquests sistema de contractacions “perquè no hi va haver un control pràctic efectiu per part dels òrgans que havien de fiscalitzar i legalitzar les contractacions”. Font ha assegurat que el partit no entén que “no s’aturessin aquestes pràctiques”.

D’altra banda, la CUP ha criticat el govern municipal pel temps que ha trigat en fer públiques les conclusions de l’instructor de l’expedient. Segons ha assegurat la formació anticapitalista, el govern fa més d’un mes que coneix les conclusions, motiu pel qual han demanat que es facin públiques “perquè és important que se sàpiga què va passar i que no es tornin a repetir actuacions similars”.

Alhora, els regidors cupaires també han carregat contra l’alcaldessa Neus Lloveras pel fet d’haver anunciat que es personaria en la causa judicial. Segons la CUP, aquesta decisió es va acordar el maig de l’any passat en el marc de la Comissió d’Investigació, i han negat que sigui una “qüestió a títol individual” que hagi decidit recentment Lloveras.