La prescripció dels fets obliga a arxivar l'expedient disciplinari a l'antic gerent de l'IMET

L'expedient disciplinari que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va obrir a l'antic gerent de l'IMET per determinar si existien infraccions administratives sancionables en la seva actuació, s'hauria d'arxivar per prescripció dels fets. Aquesta és la conclusió a la qual arriba l'instructor de l'expedient, un funcionari de la Diputació de Barcelona nomenat ad hoc.

El juny del 2015 la Comissió Especial d'Investigació, formada per regidors i regidores de totes les formacions polítiques municipals, va presentar les conclusions del seu treball. Una d'aquestes conclusions proposava “l'inici d'actuacions immediates per part del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament per tal de determinar si existien infraccions administratives sancionables per part de determinat personal de l'organisme i, si fos procedent, l'aplicació de les mesures que es consideressin pertinents”.

L'instructor de l'expedient disciplinari obert conclou que les últimes actuacions sancionables documentades són de desembre del 2011 i que en el moment d'iniciar l'expedient disciplinari els fets ja havien prescrit perquè l'EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) estableix que les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys d'haver-se comès.

Malgrat que l'instructor considera que “queda acreditada la realització de contractacions directes sense seguir els procediments previstos a la normativa reguladora dels contractes del sector públic” i també que hi ha “responsabilitat com a gerent en l'existència de documentació duplicada en convenis (contractes) i factures”, la via de l'expedient disciplinari hauria de quedar arxivada. No obstant això l'alcaldessa, Neus Lloveras, ha decidit personar-se a les actuacions judicials i suspendre l'arxiu fins que no s'hagi manifestat la jurisdicció penal.