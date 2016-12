El ple d’Olèrdola ha aprovat de manera definitiva les ordenances fiscals

En sessió extraordinària de ple celebrada dijous 22 de desembre al vespre, l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat de manera definitiva les ordenances fiscals per al 2017. Amb els vots a favor d’APO i els vots en contra de CiU i ERC, s’acordava aquesta aprovació un cop desestimada una al·legació presentada per ERC que proposava rebaixar l’IBI. ERC demanava que el gravamen de l’IBI a Olèrdola passés a ser del 0.71 enlloc del 0.75, situant-se en la mitjana dels municipis de la comarca.

El regidor d’Hisenda, Xavier Serramià, exposava que una mesura “d’aquesta magnitud” no es podia prendre en quinze dies i assenyala que l’augment de l’IBI era fruit de l’actualització d’uns valors cadastrals que no s’havien revisat des de l’any 88. Serramià també assenyalava que l’Ajuntament d’Olèrdola volia recuperar els serveis “que en època de crisis s’han hagut de rebaixar”. Amb tot, el regidor d’hisenda va obrir la porta a que “més endavant es pugui rebaixar l’IBI” i per això va convidar a l’oposició a participar en una comissió d’estudi per a valorar fórmules per a poder-ho aplicar. Els dos grups de l’oposició van acceptar l’oferiment.

Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, assenyalava que l’increment s’explica per l’actualització del cadastre i que l’augment de recaptació permet dedicar més recursos a serveis pels veïns.

La regidora portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, va valorar que existia marge per a la reducció del gravamen, tenint en compte que hi ha partides que no s’apliquen i que hi ha 500.000 euros a termini fix. Des del govern es va voler recordar que el romanent no es pot fer servir per a despeses corrents.

El portaveu del grup de CiU, Josep Sánchez, es mostrava d’acord amb els raonaments d’ERC i valorava que estàvem davant d’una pujada encoberta d’impostos encara que el gravamen no s’hagi modificat.

El ple també va aprovar, amb els vots en contra de CiU i d’ERC i els vots a favor d’APO, la modificació del pla estratègic de subvencions 2016-2018. El canvi comporta que l’àmbit de joventut s’incorpora a cultura i que les subvencions per atenció a infància varien d’eix i passen a estar ubicades dins serveis socials. L’oposició va coincidir en lamentar que les noves bases que regulen el procediment d’atorgament de subvencions s’haguessin aprovat en Junta de Govern el dilluns i no s’haguessin tractat en ple. Fina Mascaró, portaveu d’ERC, precisava que s’havien fet comissions informatives però després el govern optava per aprovar-ho al marge del ple.