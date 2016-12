Canvis en el procés participatiu del pla de mesures pel foment del civisme a Vilanova

El passat 14 de desembre es va presentar a l'IMET el procés participatiu per impulsar el Pla de mesures de foment del civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. Aquest pla té l'objectiu d'impulsar un seguit de propostes d'intervenció per fomentar la convivència i la cohesió social a la nostra ciutat des de l'àmbit de la prevenció i la sensibilització, complementant l'ordenança de civisme actual.

Per tal d'elaborar el Pla, des de l'Ajuntament es considera bàsic comptar amb l'opinió de totes aquelles associacions educatives, socials, veïnals, econòmiques, culturals i qualsevol col•lectiu que conegui la ciutat i vulgui contribuir a millorar-ne el civisme i la convivència. És per això que es demana la complicitat de persones i entitats, i es convida a participar als tallers participatius de propostes que es faran durant el mes de gener al centre cívic La Geltrú.

En la sessió de presentació de l'IMET ja es va fer una primera aportació per part d'una entitat en el sentit d'incorporar la participació dels nens i nenes de la ciutat en el procés. És per això que s'han fet alguns canvis als tallers proposats inicialment per comptar amb la veu dels infants i joves.

Les entitats i la ciutadania a títol individual es pot apuntar a un dels dos tallers: el que es farà dimarts 10 de gener de 18 a 20.30 h, o el de dissabte 14 de gener de 10 a 13 h al centre cívic de La Geltrú. La inscripció es pot fer telemàticament en aquest enllaç.

També es pot fer la inscripció telefònicament al 93-814.00.00 (ext. 2040).

A banda, s'organitzaran diversos tallers amb infants i joves de la ciutat.