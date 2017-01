El ple de Calafell tira enrere la moció del PSC per a la reinversió del superàvit

El ple ordinari que s’ha celebrat avui a Calafell ha girat al voltant d’un sol punt: la moció presentada pel grup municipal del PSC sobre la reinversió del superàvit. La llei 9/2013 de deute comercial va modificar la llei per permetre als ajuntaments que complissin una sèrie de requisits per destinar el superàvit a inversions financerament sostenibles, una definició d’inversions que va recollir el decret llei 2/2014, de 21 de febrer en el seu DA 16.

Aquestes excepcions en cap cas van donar una satisfacció a les demandes municipals, ja que les condicions per poder acollir-se a la mesura eren importants: haver registrat superàvit pressupostari i romanent de tresoreria, que haguessin pagat abans els deutes pendents amb proveïdors per complir amb la llei de morositat i destinar el sobrant a amortitzar el deute.

La moció demana que es permeti que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit en 2017, sense necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, a través d’una autorització legal per a aquesta reinversió que sorgeixi de la pròrroga pressupostària del PGE. La moció no ha estat aprovada, ja que la votació final ha estat de 8 vots a favor (5 PSC-PM, 1 CUP, 2 UAM), 2 abstencions (ERC) i 9 en contra ( 6 de CIU, 1 de Ciutadans i 9 PP); la votació ha estat marcada per la falta de la regidora Elena Rubio Perez (PSC-PM) i Albert Pijuan Hereu (CUP) que haguessin pogut canviar el resultat final de la votació.

En els precs i preguntes s’han tocat altres temes que també són importants pels calafellencs i calafellenques com els constants problemes de l’enllumenat públic o la falta d’informació en el programa de nadal que va generar confusió a l’hora de saber quan es feia cada acte.