El PSC de Sitges trenca el grup municipal amb ICV-EUiA, a qui acusa de manca de diàleg intern i d’actuar unilateralment

El PSC de Sitges ha donat per trencat el pacte signat amb ICV-EUiA amb el qual formaven grup municipal de forma conjunta, en el projecte que van denominar ‘Sitges en Positiu’. Segons el socialista Ricard Vicente, els representants d’ICV-EUiA han actuat de forma unilateral durant els darrers mesos, especialment en la negociació amb el govern per permetre l’aprovació de les ordenances fiscals i dels pressupostos. Segons Vicente, la negociació dels comptes ha estat la “gota que va fer vessar el got”, en una relació que ja acumulava discrepàncies en el sistema de treball. El PSC defensa que el projecte ‘Sitges en positiu’ pertany a la seva formació i recorda que ICV-EUiA s’hi va sumar a les portes de les eleccions del 2015, amb una candidatura que els va permetre aconseguir tres regidors. Per aquest motiu, els socialistes insten Carme Gasulla a abandonar l’acta de regidora “per una qüestió ètica”. Gasulla, però, ha assegurat a l’ACN que mantindrà el seu lloc al ple com a regidora no adscrita.

El PSC ha assegurat aquest dimecres que ICV-EUiA “ha incomplert l’acord del pacte electoral” que van signar per la campanya del maig de 2015, quan els ecosocialistes es van incorporar al projecte liderat per Ricard Vicente. En aquest sentit, Vicente ha recordat que la primera premissa de l’acord era que cadascuna de les formacions tindria autonomia en qüestions de política nacional, però que mantindrien coordinació constant en tot allò referent a l’àmbit local.

“ICV, però, ha treballat al marge del PSC en la negociació de les ordenances fiscals i els pressupostos”, ha lamentat el regidor socialista, senyalant que Gasulla ha utilitzat informació interna fora de les reunions del grup municipal. Al mateix temps, el PSC retreu que Carme Gasulla “no ha actuat correctament” a les reunions, i l’acusa de prioritzar “ambicions personals”. Per aquests motius, Ricard Vicente ha afirmat que “no hi havia cap altra alternativa” a trencar l’acord de candidatura que el PSC tenia amb ICV-EUiA, i ha assegurat que se sent “trist i decebut”.

Fins ara, fruit dels resultats de les eleccions municipals del 2015, el grup de ‘Sitges en Positiu’ el formaven Ricard Vicente (PSC), Marc Macià (PSC) i Carme Gasulla (ICV). La direcció del PSC, però, defensa que el projecte polític va ser impulsat pel seu partit. Per aquest motiu, un cop trencat el pacte, reivindiquen que Gasulla cedeixi la seva acta a un altre regidor socialista. Aquesta, però, s’hi nega en rodó i ha assegurat que continuarà la resta de la legislatura com a regidora no adscrita.