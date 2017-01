Sant Pere de Ribes reclama a la Generalitat unes inversions menys "discriminatòries"

Les inversions que la Generalitat preveu enguany per a Sant Pere de Ribes són "desequilibrades" i "discriminatòries" en comparació amb la mitjana de municipis catalans, segons l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. El PSC, UM9-CUP, Fem Poble i el PP van aprovar al ple d'aquest dimarts una moció presentada pel grup socialista en la que es demana una revisió de les aportacions econòmiques destinades al municipi. Segons l'Ajuntament, la llista de projectes oblidats van des de l'institut de secundària Xaloc, que actualment funciona en mòduls prefabricats, fins a la recuperació de les urgències als centres de salut, la millora dels centres educatius, les inversions a l'hospital Sant Camil o les bonificacions per l'autopista C-32. CiU-Via i ERC van abstenir-se en la votació, acusant el PSC d'"oportunisme polític".

Una comarca i un municipi "oblidats"

"Un any més la Generalitat no compta amb Sant Pere de Ribes en el seu pressupost", va assegurar la regidora de Serveis Socials i Educació, Paqui Carrasquilla. La representant del govern local va assegurar que tant el municipi com la comarca del Garraf han estat "oblidats", malgrat haver realitzatdiverses peticions d'inversions els darrers mesos. Com a exemple, Carrasquilla va esmentar les "mancances a les escoles de primària" del municipi. "Fa molts anys que no s'hi fan inversions", va dir. Un augment de places per als centres de dia, o la construcció i ampliació del centre bàsic de Salut de les Roquetes són altres de les carències. L'alcaldessa, Abigaíl Garrido, també va lamentar la minsa aportació econòmica per al Sant Camil. "No arriben a invertir-se 10.000 euros. Això és una vergonya". "Ens hem de queixar i molt, hem de reivindicar aquestes inversions per al municipi", va afegir Garrido.

L'oposició acusa el govern local de mala gestió

La majoria dels grups de l'oposició van acusar el govern d'una mala gestió dels projectes reclamats, i de presentar la moció tard. "Estem d'acord amb les reivindicacions, però les esmenes al pressupost de la Generalitat van acabar el 20 de desembre", va afirmar el regidor d'UM9-CUP Joan López. El regidor va retreure al PSC que el grup socialista al Parlament no inclogués les demandes d'inversions de Sant Pere de Ribes, i va acusar el govern de "demagògia". També va tenir una posició crítica el regidor de Fem Poble Alejandro Conde, per a qui el govern local "no ha fet prou" per aconseguir algunes de les inversions. Com a exemple, Conde va criticar el retard en la cessió dels terrenys per a l'institut de secundària. "L'equip de govern està endarrerint aquest tema i espero que no sigui intencionadament", va dir.

Suport del PP

El PP va posicionar-se totalment a favor del govern en les seves demandes. "El que es demana en la moció són necessitats bàsiques del municipi. Alguns s'estan equivocant fent demagògia partidista. Sempre hem estat els últims a la cua", va dir el regidor popular José Asín. Per a CiU-Via i ERC, en canvi, la moció és "oportunista". "Si veiem la mitjana d'inversió (a nivell municipal) no quedem tan malament. Això no vol dir que sigui una bona inversió", va dir el representant de CiU-Via Lluís Giralt, que sí va reconéixer, però, que "la que queda malament és la comarca", tenint en compte que en el ranquing d'inversions se situa tercera per la cua, i última de la província de Barcelona. Segons Giralt, "les demandes s'han de fer bé". "Aquí ha hagut la voluntat de fer una llista tan llarga perquè així la gent del municipi vegi que ho demanem tot i amb insistència, però estem parlant del pressupost de la Generalitat", va assegurar el regidor de CiU-Via. Per al regidor d'ERC, Josep Graells, el PSC va portar al ple "una moció política i oportunista en el moment de presentar-la". "Dóna la sensació que aquesta moció amaga una certa incapacitat de l'equip de govern per tirar endavant alguns projectes.No hem sentit a dir que el deute de la Generalitat s'ha reduït un terç", va afegir Graells, que també va recordar que "Sant Pere de Ribes s'enduu la meitat del pressupost de la Generalitat del Garraf". En total, la comarca rebrà 4,4 milions d'euros. El projecte del CAP de Ribes, ja està en construcció, està inclòs en el pressupost d'enguany.