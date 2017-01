L’alcalde de Calafell torna a treure el sofà al carrer perquè el veïnat pugui preguntar i proposar

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, torna a treure el sofà al carrer perquè el veïnat pugui preguntar i proposar. El proper 10 de febrer comença la quarta sèrie de les trobades amb la ciutadania que porten com a títol “L’alcalde al carrer”, amb un format semblant al del televisiu “Chester”. Fins al mes de juny, el sofà visitarà llocs molt cèntrics dels tres nuclis principals del municipi, en hores de màxima concurrència, però també tornarà a les urbanitzacions.

Més de 400 persones han passat fins ara per aquest format de participació, que va posar-se en marxa al principi del mandat municipal. Fins ara, les queixes relacionades amb la via pública han centrat aquestes trobades, tant per l’estat de conservació de voreres i calçades, com per actes d’incivisme, com els excrements de gossos que els propietaris no recullen.

El programa, fins al juny, és el següent:

Divendres 10 de febrer

Plaça de l’Estació de Renfe de Segur de Calafell. De 10 a 12 h.

Dimarts 28 de febrer

Mercat de Calafell. De 10 a 12 h.

Dissabte 11 de març

Urbanització Mas Romeu. Recinte de la piscina. De 10 a 12 h.

Dimarts 28 de març

Passeig Marítim, a la placeta de la Confraria de Pescadors. De 10 a 12 h.

Dissabte 8 d’abril

Urbanització Calafell Parc. Pista poliesportiva. De 10 a 12 h.

Dimarts 25 d’abril

El Poble. Carrer Jesús / Rambla Mossèn Jaume Tobella (davant Bar el Faro). De 10 a 12 h.

Divendres 12 de maig

Plaça Mediterrani de Segur de Calafell. De 10 a 12 h.

Dissabte 20 de maig

Urbanització Valldemar. Davant la caseta de la urbanització. De 10 a 12 h.

Dissabte 3 de juny

Nucli antic. Plaça de Catalunya. De 10 a 12 h.

Dissabte 17 de juny

Port de Segur de Calafell. De 10 a 12 h.

Dimarts 20 de juny

Davant del CAP de Calafell. Avinguda del Vilarenc 8. De 10 a 12 h.