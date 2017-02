L’Ajuntament de Calafell delegarà la competència de inspecció d’activitats a la Generalitat de Catalunya

El ple de Calafell d’avui 6 de febrer estava envoltat per la polèmica per les mocions que presentava l’ordre del dia. La primera presentada per ERC que demanava declarar persona non grata el diputat del Partit Popular, senyor Xavier Garcia Albiol. Per altra banda, PSC presentava una moció per revocar la figura de persona non grata a totes les persones així declarades i que l’ús d’aquest terme no sigui utilitzat mai més per causes de discrepància ideològica al terme municipal de Calafell. Ambdues mocions han estat retirades i no s’han presentat durant el ple.

Durant la sessió plenària hi ha hagut diverses propostes que han estat acceptades pels diferents partits polítics, entre les quals destaca en primer lloc; la proposta de delegar les competències de inspecció d’activitats com espectacles públics i activitats recreatives a la Generalitat de Catalunya. Aquesta proposta es realitza perquè “l’Ajuntament no disposa de medis adequats i suficients per a portar a terme aquestes funcions”, ha argumentat Joan Maria Triadó. Davant d’aquesta proposta tant la CUP com CIU s’han mostrat contraris perquè consideren que és millor gestionar-ho des de dins del municipi a través de la Policia Local. Per contra, han votat a favor PSC, UAM, PPC i ERC, argumentant que aquesta proposta és la manera més efectiva i també demanada per les entitats responsables de l’oci nocturn de Calafell. Per tant, la votació ha estat de 12 vots a favors, 1 Abstenció (C’s) i 8 vots en contra.

Per unanimitat s’ha aprovat la proposta del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Calafell i Sorea S.A.U amb una col·laboració de 5.000€. Tot i que la proposta ha estat votada per unanimitat, els diversos grups han afirmat que és una quantitat petita però han votat a favor, ja que per algun lloc s’ha de començar. Davant d’aquestes opinions, Helena Rubio, regidora de Qualitat de Vida, ha explicat que “els 5.000€ són un primer pas, la intenció, si és possible, és anar augmentat la quantitat, però s’ha de tenir en compte que un conveni han d’estar d’acord les dues parts. Aquest conveni busca possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en situació econòmica precària, els ajuts de fons de solidaritat, posat en marxa per l’empresa Sorea S.A.U. al municipi, sempre que es compleixen els requisits determinats pels serveis socials de la cooperació.

També s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió de l’ajuntament a la declaració universal sobre els arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxiu, reconeguda com a pròpia per la UNESCO amb els objectius bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents, i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic com privat.

Finalment, l’ajuntament de Calafell tramitarà la baixa de la “Red de entidades locales por la transparencia i participación ciudadana de la Federación Española de Municipios i Provincias”. “L’ajuntament de Calafell va aprovar aquesta adhesió, ja que no suposava cap cost econòmic, però actualment hi haurà una quota de 1.500€”, ha explicat l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré. Aquesta proposta tirarà endavant amb 12 vots a favor (PSC, UAM i PPC, 1 abstenció (C’s) i 8 en contra (CIU i CUP).