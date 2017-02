El Penedès rep la creació de la vegueria pròpia com un reconeixement a la “dignitat” del territori

El Penedès ha rebut amb aplaudiments aquest dimecres la modificació de la llei de vegueries, assegurant que la inclusió d’una vegueria pròpia suposa un reconeixement a la “dignitat” del territori format per l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i bona part de l’Anoia. Mig centenar de representants de les quatre comarques han celebrat des del Parlament el vistiplau a un reclam iniciat fa més de tretze anys. L’efemèride ha estat celebrada amb un brindis de vi xarel•lo, però tant els ajuntaments com les entitats defensores de la vegueria penedesenca han coincidit en fer un mateix reclam: que el Govern “faci els deures” i acceleri l’aprovació del Pla territorial parcial i el desplegament de l’Àmbit funcional. Conscients que les vegueries no es desplegaran fins que es produeixi un canvi normatiu a nivell de l’estat espanyol, confien que el Pla territorial i l’Àmbit poden ser “l’esquelet” que permeti donar forma a la nova divisió territorial catalana.