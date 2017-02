El deute públic per habitant del Vendrell triplica el de Vilafranca

Amb 230,5 euros de deute públic per habitant, el Vendrell va ser la capital de comarca del Penedès més endeutada durant l'any passat. L'Ajuntament del municipi, amb 36.558 habitants, va assolir un deute total de 8,4 milions d'euros, superant Vilanova i la Geltrú, amb 8,3 milions i 126,4 euros de deute per habitant, i Vilafranca del Penedès, amb 3,1 milions d'euros i 80 euros per habitant. El Vendrell és la capital de comarca del Penedès amb menys població, amb 36.558 persones, seguit de Vilanova, amb 65.684 habitants, i Vilafranca, amb 39.224 persones.

L'Ajuntament del Vendrell també lidera la despesa pública per habitant de les capitals de comarca penedesenques: arriba a 1.288 euros per habitant, amb una despesa total de 47,1 milions d'euros. En segona posició està Vilanova, amb 1.036 euros de despesa per habitant i 68 milions d'euros de despesa total, seguida de Vilafranca, amb 1.031 euros i 40,4 milions respectivament. Les dades provenen de la nova eina interactiva que ha posat en marxa la Generalitat a través del Portal Transparència Catalunya amb l'objectiu de fer més accessible a la ciutadania la informació econòmica dels ajuntaments. La iniciativa depèn del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, i permet comparar els pressupostos de tots els ajuntaments de Catalunya.

El Vendrell lidera la inversió en seguretat i mobilitat

Seguint amb la comparació entre les capitals del Garraf, l'Alt Penedès i el Garraf, el Vendrell encapçala la despesa en serveis públics bàsics, amb 504 euros per habitant, seguida de Vilanova -401 euros- i Vilafranca -333 euros-. Aquests serveis inclouen partides destinades a seguretat i mobilitat ciutadana; habitatge i urbanisme; benestar comunitari, i medi ambient. El municipi que més diners va destinar a seguretat i mobilitat és el Vendrell, amb 154 euros per habitant -Vilanova en va destinar 86 euros, i Vilafranca, 92 euros-. La capital del Baix Penedès lidera la resta de partides dels serveis bàsics excepte les d'habitatge i urbanisme, en les que Vilanova, amb 89 euros per habitant, supera Vilafranca, amb 74 euros, i el Vendrell, amb 55 euros.

Vilafranca, al capdavant en serveis socials



Una altra dada significativa són els diners dedicats a les actuacions de protecció i promoció social, que engloben els serveis socials i el foment de l'ocupació. En aquest apartat, Vilafranca es troba el capdavant amb 130 euros per habitant, lluny dels 71 euros que hi va destinar el Vendrell, i més del doble dels 62 euros per habitant que va dedicar Vilanova.

Més inversió en comerç i turisme a Vilanova

En altres partides, com les que inclouen les actuacions de caràcter econòmic, la capital del Garraf lidera la despesa; un exemple és el fet que Vilanova invertís 28 euros per habitant en comerç, turisme i petites empreses l'any passat, per davant de Vilafranca, amb 24 euros, i el Vendrell, amb 20 euros. Vilanova també lidera la despesa en transport, 30 euros per habitant, una xifra bastant elevada en comparació amb el Vendrell, que en va destinar 21 euros, i sobretot amb Vilafranca, amb 8 euros per habitant.