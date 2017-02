Vilanova realitzarà enguany una diagnosi sobre la situació del col·lectiu LGTBI a la ciutat

L'Ajuntament de Vilanova formarà part de la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya, una entitat creada l'any passat per defensar els drets de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals. La ciutat se suma així a la iniciativa impulsada des de municipis com Terrassa, Gavà, Cerdanyola del Vallès o Santa Coloma de Gramenet, entre d'altres, i a la que també pertany Sitges. El ple municipal d'ahir dilluns va aprovar el conveni de col·laboració amb la xarxa per tal de "compartir experiències i recursos en aquestes polítiques", segons la regidora de Cultura, Convivència i Equitat, Teresa Llorens.

Una de les accions que l'Ajuntament portarà a terme enguany és uan diagnosi de les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI a la ciutat. Definir un pla d'equitat i de gènere amb la participació de membres d'aquest col·lectiu, realitzar un pla d'activitats i difondre càpsules de sensibilització són altres de les mesures que l'administració local posarà a la pràctica durant 2017. En una roda de premsa aquest dimarts al matí, Llorens ha destacat que l'objectiu és "garantir la igualtat d'oportunitats per a les persones sense que hi hagi cap discriminació". "Aquest ajuntament ja porta molts anys treballant aquestes polítiques", ha apuntat la responsable de Cultura, Convivència i Equitat. Segons Llorens, els serveis d'informació, assessorament i tramitació de denúncies són fonamentals per fer efectiva la igualtat d'oportunitats. La regidora ha recordat que Vilanova disposa d'un treballador responsable d'aquestes polítiques des de l'any passat, i s'ha compromès a "insistir en la formació de treballadors municipals en aquest tema".

L'estudi sobre l'impacte negatiu de la C-32 en l'economia, en breu

L'Ajuntament de Vilanova també va aprovar la moció per a l’adhesió al manifest conjunt sobre la C-32 i els problemes de mobilitat en el recorregut de la C-31 al ple d'ahir. L'acord reclama "una reducció clara del preu del peatge dels túnels de Vallcarca que sigui vàlid per a tots els dies de la setmana". "Només amb un preu raonable s’aconseguirà un augment d’usuaris de la C-32, que alhora suposarà un menor risc d’accidents a la C-31 pel seu tram de les Costes del Garraf", assegura l'acord. La moció també exigeix l'"execució immediata per part del Govern de la Generalitat" d'una proposta de resolució aprovada l'any 2014 que preveia la millora de la seguretat, la informació i els protocols d'actuació en cas d'accident a la carretera de les Costes, així com l'obertura de barreres del peatge quan tinguin lloc esdeveniments esportius o lúdics.

Així mateix, el document demana que la Generalitat estudiï la gratuïtat de la C-32 pel seu tram entre Sitges i el Vendrell "per tal que aquesta via esdevingui com la ronda interurbana gratuïta del Penedès Marítim", complint així amb una altra resolució de la Comissió de Territori i Sostenibilitat de 2014. Els ajuntaments de Cubelles i Sitges ja han aprovat la moció, que també compta amb el suport de l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. L'alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras, ha apuntat que també es realitzarà un estudi sobre l'impacte negatiu del peatge de la C-32 a l'economia del territori, després que la Diputació de Barcelona hagi acceptat costejar-lo. "En breu es disposarà d'aquest estudi. És important veure que es continua treballant, tindrem nous arguments sobre la taula", ha afirmat l'alcaldessa.

Lloveras agraeix la contraproposta de pressupost de l'oposició

L'equip de govern està estudiant la contraproposta d'ERC, CUP i Som VNG al pressupost municipal, que es debatrà en un ple extraordinari demà dimecres. L'alcaldessa no ha volgut valorar l'oferta presentada pels tres grups de l'oposició assegurant que el govern encara l'està estudiant, però sí els ha agraït la proposta. "Estem satisfets que hagi hagut aquesta voluntat de treball. Esperem donar-hi resposta com a màxim demà al matí", ha dit l'alcaldessa. ERC, CUP i Som VNG s'han compromès a abstenir-se en la votació del pressupost si el govern incorpora les seves propostes econòmiques.