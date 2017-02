El govern de Vilanova presenta la proposta de pressupostos al Consell Muncipal de Veïns

L'alcaldessa, Neus Lloveras, el primer tinent d'alcalde i regidor de Participació, Juan Luís Ruiz i la regidora d'Hisenda, Glòria Garcia van presentar ahir al vespre la proposta de pressupostos per al 2017 a Vilanova i la Geltrú en el marc del Consell Municipal de Veïns, els representants del qual van conèixer de primera mà els comptes d'enguany.

Per Neus Lloveras la proposta de pressupostos dóna compliment al pacte de govern. "Aquest que us presentem és el segon pressupost nascut del pacte de govern i dels continguts del Pla d'Actuació Municipal, que té per objectiu executar les accions acordades pels dos grups municipals al govern a l'inici d'aquesta legislatura".

La proposta del govern és sobre un pressupost de 74.547.964 € en el qual destaquen les partides destinades a les polítiques d'igualtat d'oportunitats i cohesió social, com els 600.000 € d'augment de la tarifació social i les subvencions en les ordenances fiscals municipals, l'increment de 20.000 € en la partida d'ajuts d'urgència social, la creació d'un nou programa de lloguer per situacions d'emergència, dotat amb 50.000 €, l'increment del parc de lloguer social per a famílies en situació de vulnerabilitat, l'increment de 30.000 € a l'Economat, l'increment de 200.000 € a la Plataforma Multiserveis o l'increment de l'atenció als infants en situació de risc.

La proposta de pressupost també inclou la creació de nous programes de salut a les escoles i instituts, el manteniment de les instal·lacions esportives municipals, la posada en marxa del Pla de mesures per potenciar el civisme, el nou Pla local de joventut, així com accions de difusió i transmissió dels valors culturals i patrimonials de la ciutat, fomentant la creació de nous esdeveniments culturals i artístics.

La cura de l'espai públic és un altre dels eixos vertebradors de la proposta de pressupostos, amb accions de millora de l'espai públic i manteniment de la ciutat per valor de 700.000 €, o la implantació de dos nous espais de lleure per gossos a la zona de la Geltrú. En aquest capítol també es destinaran recursos a la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, a la reforma de la façana marítima, el manteniment i conservació dels edificis públics, la millora del Torrent de Sant Joan, la protecció i millora de la Platja Llarga, així com un augment de 100.000 € en la partida destinada a la recollida de deixalles i millora de la neteja viària, o la millora del servei urbà de transport.

Un altre dels objectius del govern municipal és dotar econòmicament les accions que tenen com a destí polítiques de projecció de ciutat i d'atracció de nova activitat econòmica. La proposta és poder destinar 45.000 € en la posada en marxa del Pla de Màrqueting 2017-2020, planificar i ordenar la connectivitat a les zones d'activitat econòmica per projectar indústria 4.0, mantenir l'aposta per fomentar l'activitat firal a la ciutat, mantenir polítiques d'empresa amb la creació de nous projectes (Ambaixadors), així com executar accions del Pla de Projecció Internacional Vilanova o el llançament de noves indústries mèdia o el suport al Pacte nacional per a la Societat Digital.

Un dels principals reptes d'aquest govern és continuar realitzant accions per afavorir la màxima participació de tothom en tots els temes d'interès general. Per aquest motiu, i per primera vegada a la història, la ciutat tindrà uns pressupostos participatius, on la ciutadania podrà decidir en allò que fa referència a l'espai públic i els equipaments. El primer tinent d'alcalde i regidor de Participació, Juan Luís Ruiz, va explicar que "la idea de partida és que qualsevol ciutadà pugui presentar una proposta, sota uns determinats criteris, que serà quantificada pels serveis tècnics i que no podrà excedir de 30.000 €. Mitjançant una plataforma telemàtica els projectes restaran exposats per tal que es puguin votar. Els projectes més ben valorats seran els que s'executaran dins aquest mateix any. La partida inicial dels pressupostos participatius és de 150.000 €".

En aquesta mateixa línia s'impulsarà l'Oficina d'Entitats, es crearà una partida econòmica per fer possible el compliment de mocions aprovades pel Ple, s'impulsarà el nou disseny de la pàgina web municipal, i es posarà en marxa la transformació digital i l'administració electrònica, adaptada i accessible a tota la ciutadania.

El govern també seguirà treballant per impulsar accions i projectes eficients i sostenibles amb el medi ambient, com el nou enllumenat a la ciutat, el projecte sumem energies, els horts socials o l'economia social i solidària.

Un cop presentada la proposta, els representants veïnals van demanar aclariment en temes com el transport públic urbà, el manteniment de la via pública el deute municipal o l'impost de béns immobles, que aquest any s'ha hagut d'adaptar a la normativa legal. Sobre els ajustos econòmics en aquest impost, la regidora d'Hisenda Glòria Garcia, ha explicat que enguany es farà la tan demandada revisió cadastral, que servirà per quantificar el preu real de les propietats. "Al juny, la ciutadania començarà a rebre les notificacions i entre el setembre i l'octubre d'enguany coneixerem els imports que s'aplicaran de cara l'any 2018. L'Ajuntament posarà al servei de la ciutadania un servei d'atenció especial al cadastre, per tal de resoldre els dubtes que es puguin presentar".

Garcia va explicar que si finalment es produeix un acord amb grups municipals que han presentat una proposta hi haurà variacions en algunes partides, però que en tot cas l'objectiu general és la millora de la ciutat i dels seus habitants, la millora de l'espai públic i la generació de nous llocs de treball i oportunitats econòmiques.