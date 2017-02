La CUP signa un pacte d’estabilitat amb el govern de Sitges prioritzant les polítiques socials i la reactivació econòmica

La CUP-Capgirem Sitges ha garantit oficialment aquest dimecres a la tarda l’estabilitat al govern de Sitges, format per CiU i ERC. Les tres formacions han signat un pacte on s’acorda que els dos regidors cupaires donaran suport extern a l’executiu durant els dos anys que resten de legislatura en diversos projectes del municipi, prioritzant les polítiques socials i la reactivació econòmica. A efectes pràctics, l’acord comporta la creació d’una taula de treball des d’on s’abordaran les diverses polítiques que recull el document signat. L’alcalde, Miquel Forns, ha destacat que l’entesa “reforça i millora” el Pla de Mandat, i ha assegurat que les tres formacions “han anat a buscar directament la confluència, renunciant a allò que ja pogués ser susceptible de confrontació”. Tant CiU, com ERC i la CUP han coincidit que l’acord de governabilitat és “clau” per donar suport al procés sobiranista que viu Catalunya.

L’impuls de les polítiques socials, el desplegament d’un pla de reactivació econòmica, el foment del turisme sostenible, l’impuls de la participació ciutadana i el suport al procés sobiranista són els grans eixos del pacte que aquest dimecres a la tarda han signat la CUP-Capgirem Sitges, ERC i CiU –format per PDeCAT i Demòcrates de Catalunya- davant el monument del Doctor Robert. El document estableix les polítiques bàsiques que els cupaires treballaran de forma conjunta amb l’executiu abans que arribin al Ple municipal per facilitar-ne l’aprovació, ja que s’asseguraran 11 dels 21 vots del consistori.

D’aquesta manera, l’acord recull que es treballarà per reforçar les polítiques socials de caire preventiu de forma imminent, alhora que s’implementarà la progressivitat fiscal de cara als exercicis 2018 i 2019. També s’hi estableix el desplegament del Pla Local de l’Habitatge per tal d’impulsar els pisos socials, i el treball per aconseguir l’obertura del CAP durant les 24h. Dins les polítiques socials, a més, es fixa un compromís per millorar la coordinació la reinserció sòciolaboral dels venedors del ‘Top Manta’.

En paral•lel, el document signat entre el govern i la CUP incideix l’impuls de polítiques participatives. Per aquest motiu, s’hi acorda fer una reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per a que els veïns tinguin veu en els organismes municipals, així com també s’estableix obrir a la participació ciutadana documents com el Pla de Qualitat Turística i projectes com l’estabilitat de les platges. Alhora, s’estableix la convocatòria d’una consulta sobre la segregació del nucli de les Botigues.

Finalment, pel que fa a les polítiques de sostenibilitat i territorials, el pacte senyala que es farà un anàlisi dels diferents serveis públics per valorar-ne si la seva municipalització és viable, en referència a serveis com la neteja, el transport públic, l’aigua o la recollida de residus. També es fixa que es revisarà el Pla d’Usos del Nucli Antic prioritzant la protecció del comerç tradicional i de proximitat.

Tot i que l’acord signat entre la CUP i el govern de Sitges no especifica textualment el suport incondicional dels cupaires a qüestions com els pressupostos i les ordenances fiscals, les dues parts confien que el treball conjunt de les grans polítiques facilitarà que, de retruc, es puguin tirar endavant també anualment els grans marcs econòmics del municipi.

Des de la CUP, Xavier Nin ha senyalat que la formació ha preferit el suport extern en lloc d’incorporar-se al govern perquè volen seguir propiciant que l’executiu segueixi “volent arriar a consensos” amb diverses formacions per poder aconseguir l’aval de la majoria del plenari. “La voluntat de treballar, però, és la mateixa que si forméssim part del govern”, ha senyalat Nin. En aquest sentit, la republicana Aurora Carbonell ha destacat que ha estat precisament el fet d’haver governat mig mandat en minoria el que ha comportat tenir un diàleg constant amb grups com la CUP, que s’ha acabat traduint en el recent acord d’estabilitat.

Relacionat amb les negociacions que el govern ha mantingut fins ara amb la resta de forces, l’alcalde Miquel Forns ha admès que la bona sintonia establerta amb la CUP també existeix amb altres grups, com el PSC, que ha facilitat l’aprovació dels comptes del 2017. Amb tot, Forns ha destacat que amb els cupaires s’ha aconseguit “fer un pas” per fixar unes línies marc, les quals s’han convertit en “primordials” davant l’eventual entesa d’estabilitat amb qualsevol altra grup polític.

Al mateix temps, tant Forns, com Carbonell i Nin han remarcat que els govern i la CUP coincideixen en tenir un mateix “compromís nacional” vers el procés sobiranista, fet que ha jugat a favor de l’entesa que s’ha signat ara. “Els propers mesos seran claus pel nostre país i és molt important signar el pacte amb la CUP. Sabem que a l’hora decisiva estarem tots al servei del que el país ens demani”, ha conclòs la primera tinent d’alcalde i cap de files del grup municipal d’ERC.