Alcaldes i regidors d’ERC al Penedès analitzen les oportunitats de la nova vegueria

Una cinquantena d’alcaldes i regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Penedès van iniciar, dissabte passat dia 18 de febrer al Vendrell, la primera de les jornades de discussió i debat que aniran celebrant en els propers mesos i que els serviran per elaborar una proposta política per al territori, després d’haver estat reconegut com a Vegueria pel Parlament de Catalunya.

La Vegueria del Penedès (Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i una part de l’Anoia) serà part de la futura organització territorial de Catalunya i això obre moltes oportunitats com a territori. ERC vol construir el Penedès fugint del desenvolupament exacerbat, conservant el territori, fent-lo sostenible i alhora econòmicament potent apostant per les potencialitats pròpies. Ja s'ha iniciat, per part de la Generalitat, el procés d'elaboració del Pla Parcial Territorial de la Vegueria, i per tant, aquestes trobades de càrrecs electes serveixen per a que tots siguin coneixedors de la situació actual.

Antoni Ferran, membre tècnic de la comissió redactora del Pla Parcial Territorial del Penedès, i Jordi Cuyàs, director del Pla Estratègic del Penedès, que promou la Fundació Pro-Penedès, van explicar en aquesta primera trobada al Vendrell l’estat actual del Pla, i van esbossar possibles actuacions en àmbits com les infraestructures, l’energia, la mobilitat, els serveis i l’organització i la col·laboració entre administracions, uns elements que són clau en el futur desenvolupament del Penedès com a territori.