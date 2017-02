Pere Regull lamenta "el joc brut en l’afer de la bandera, provocant una confrontació que a Vilafranca no ha existit mai"

L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat de diversos regidors de l'equip de govern, va comparèixer ahir a la tarda per explicar "detalladament" el procés administratiu que ha portat l'alcalde i l'Ajuntament de Vilafranca a penjar la bandera espanyola.

Pere Regull va començar la seva intervenció amb un apunt personal, "no estic content, no ha estat aquesta una decisió fàcil, ni una acció que haguem pres des del cor. Em sento dolgut per la duresa d'algunes crítiques".

Durant la seva explicació, Regull es va remuntar al principi del procés, amb l'arribada del primer requeriment, l'agost del 2012. Durant tot aquest temps, "ha estat primordial la discreció. Hem pogut aguantar tanta pressió també gràcies a un treball discret. Amb confrontació i batalla pública haguéssim "caigut" molt abans."

Des del 2012 i fins el darrer requeriment arribat la setmana passada, l'Alcalde i l'Ajuntament han rebut fins a 5 requeriments, 4 d'ells posteriors a la sentència després de perdre la demanda que l'Estat va interposar contra l'Ajuntament vilafranquí. A banda, l'alcalde ha rebut fins dos avisos de multa. "És molta la pressió que hem aguantat, molta més de la suportada per molts d'altres ajuntaments catalans. Hem fet fins on hem pogut, però no fer cas ara suposava un desacatament a una sentència que podia acabar en una inhabilitació".

L'alcalde vilafranquí, que es va mostrar dolgut durant la seva intervenció per "les desqualificacions personals rebudes aquest cap de setmana", va revelar la reunió amb els dos portaveus dels partits que comparteixen camí cap al procés,en la que els va plantejar la possibilitat que hagués de penjar la bandera espanyola.

“He rebut crítiques des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, però no m'esperava aquest nivell de duresa". Regull, amb un to contundent va denunciar que "alguns volen la meva inhabilitació per aconseguir allò que no van poder fer a les urnes; altres pretenen que organitzi un Carnaval a l'Ajuntament, amb pancartes, banderes, declaracions i contradeclaracions, emparats en el no governar. No ens hi trobaran. Si volen acció conjunta, les mesures han de ser serioses."

Segons el batlle vilafranquí, l'Ajuntament sempre ha treballat al servei dels seus ciutadans, i està a disposició del Parlament i del Govern "del nostre país".

Pere Regull va lamentar "profundament" el joc brut d'algunes persones que "només busquen una confrontació que a Vilafranca no ha existit mai."

Finalment, l'alcalde de Vilafranca va citar diversos ajuntaments de Catalunya on han complert els requeriments, penjant la bandera espanyola: Igualada, Sant Sadurní, Olot, Sant Vicenç dels Horts, Badalona, Torredembarra, Tàrrega, Arenys de Munt, etc, "governats per tots els partits de l'arc polític. Fins i tot a ciutats com Badalona on governa l’extrema esquerra, oneja la bandera espanyola. Em sap greu tanta demagògia. Només ha provocat discussió i no ha servit per a res”.

Una inhabilitació en aquest cas no serviria per res, per tant, “a aquests que demanen que incompleixi la sentència no els donaré el plaer d’aconseguir gràcies als tribunals el que no van aconseguir a les urnes."