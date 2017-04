S’inicien les sol·licituds per les beques menjador al Baix Penedès

El dimarts 2 de maig s’obre el període d’inscripcions de beques menjador i transport escolar per als alumnes que estudien a escoles i instituts de la comarca.

El procés d’adjudicació de beques per part del Consell Comarcal continuarà amb la voluntat de ser àgil, per a què les famílies sàpiguen el primer dia de curs si se’ls ha concedit l’ajut i en quin percentatge. És molt important que les famílies baixpenedesenques que vulguin sol·licitar una beca de menjador o de transport escolar facin la petició dins el termini establert que comença el dia 2 i s’allarga fins el dia 8 de maig.

En el cas que l’any 2016 hagi obtingut subvenció o ajut individual superior a 1.000 €, corresponents a lloguer, aliments, vestits, o qualsevol altre tipus d'ajut per part d’alguna Administració Pública, és obligatori la presentació de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2016. En cas contrari, no es garanteix la resolució favorable de la beca menjador.

Durant el present curs han gaudit de beca menjador 1.721 infants de la comarca (200 infants més que el curs passat) amb un cost corresponent de 1.068.204 euros (prop de 190.000 euros més que el curs passat). 1.469 són beques del 50% (400 més que el curs passat).

Aquestes beques cobreixen tres dies de menjador escolar tot i que la majoria els ajuntaments de la comarca les completen fins al 100%. El resultat, enguany, és de 252 alumnes amb beques totals.

De les 2173 beques sol·licitades, se n'han denegat 401. De la mateixa manera, durant aquest període també es poden demanar les beques de transport escolar, que són per aquells alumnes de poblacions de la comarca on no hi ha institut de secundària, i s'han de desplaçar a altres municipis. Al Baix Penedès, només hi ha institut al Vendrell, Calafell, Cunit, l'Arboç i la Bisbal. Les dates per presentar les sol·licituds del servei de transport escolar són del 2 al 8 de maig als centres escolars respectiu, i del 2 al 15 de maig al Consell Comarcal del Baix Penedès.

A partir de l'1 de setembre de 2017, es podran tornar a presentar sol·licituds, però únicament a l'Oficina de Registre i Informació del Consell Comarcal (pl. del Centre, 5). En aquest cas, no es podrà garantir fer ús d'aquest servei de transport el primer dia de curs. Per més informació i inscripcions, cal adreçar-se als centres escolars respectius o a l'Oficina de Registre i Informació del Consell Comarcal del Baix Penedès (pl. del Centre, 5). També es pot consultar a la pàgina web www.ccbp.cat (Serveis i tràmits > Serveis al ciutadà > Educació > Sol·licitud transport escolar curs 2017-18).