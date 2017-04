ERC reuneix tots els seus regidors de la història a Vilafrancat per "fer pinya i sumar de cara al referèndum"

Agraïment i reconeixement. Aquestes van ser les constants que van marcar l’acte del I Memorial Fèlix Balaguer que impulsa ERC a Vilafranca. El reconeixement a totes les persones que durant 85 anys han treballat i fet créixer el partit republicà a la capital penedesenca va estar marcat per l’emotivitat i la solemnitat, que van confluir en una imatge d’unitat de tot el partit i de fer pinya per aconseguir tots els reptes que es marca ERC a la vila, tan pel que fa al referèndum d’independència del setembre com de cara les properes eleccions municipals.

I no n’hi havia per menys. Des de Llorenç Guilera o Pere Vidal, tots dos amb més de 90 anys a les espatlles, passant per ex presidents locals com Enric Pagès o Jordi Rosell, fins a Ramon Xena o la primera regidora independentista a l’ajuntament, Isabel Torrents. Tots van unir-se en una fotografia de família que feia justícia a un reconeixement pendent. Un reconeixement que també es va fer amb els familiars de regidors d’ERC durant la República, com ara Josep Sanahuja, assassinat al camp d’extermini nazi de Mauthausen, Ricard Esteve o Salvador Armendares.

L’acte va comptar amb la intervenció de l’historiador, i membre de la Comissió Memòria dels republicans, Raimon Soler, que va exposar la història del partit a la vila, recordant els anys de la República sota el lideratge de l’alcalde Balaguer i Salvador Armendares, l’etapa de la clandestinitat o com la generació de Vidal i Guilera van recuperar el partit a la dècada dels 70. Per la seva banda la presidenta local Montse Espinosa va afirmar que “som un partit fort, un partit unit i un partit que sap on va perquè sap d’on ve” i va fer un agraïment de forma explícita a tota la gent que ha col·laborat durant tots aquests anys amb ERC, des de presidents de la secció local fins a la militància de base.

El moment més emotiu va ser la projecció d’un vídeo que recollia intervencions de diversos dels guardonats, on es feia repàs de què és Esquerra Republicana, de les lluites que s’han dut a terme i dels ideals que formen part de l’ADN dels republicans. Des dels records dels temps de la República evocats per Guilera fins a la Laia Sueiro de les JERC comprometent-se a seguir “el fil roig del combat” o com recordava Xena dels primers cops que es va debatre sobre independència i autodeterminació al ple de l’ajuntament on tota la resta de partits hi votaven en contra.

Finalment la diputada Teresa Jordà va tancar el Memorial Fèlix Balauger reivindicant la memòria democràtica i la lluita per fer justícia a les generacions que van lluitar per la democràcia i la llibertat i que van ser derrotades pel feixisme i alhora va posar en valor la feina d’ERC com a element de canvi i de transformació social. Jordà va esperonar a la militància “a lluitar per aconseguir els objectius, guanyar la República i construir un nou país des de tots els pobles i ciutats. A Vilafranca ho podem fer!”.