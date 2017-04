ERC premia a AMPERT per la seva tasca social a la Nit de la República

“Tornarem a fer bategar Vilafranca, tal com ho va fer la generació de l’alcalde Fèlix Balaguer i Salvador Armendares”. Les referències a l’alcalde Balaguer van ser una constant durant la Nit de la República i van servir per reivindicar una figura que el govern sociovergent actual pretén continuar oblidant.

Mònica Hill, portaveu d’Esquerra Republicana a Vilafranca va enllaçar la lluita i l’obra de govern duta a terme per ERC durant la II República per emmirallar-s’hi per construir un projecte nou per la vila. Hill va destacar que Balaguer “va ser l’alcalde que va tancar les casernes per obrir-hi escoles” i que va apostar per fer el primer pla urbanístic de Vilafranca “transformant la vila i modernitzant-la”. La Nit de la República va servir per commemorar els 85 anys de la fundació de la secció local d’ERC a Vilafranca, un camí on “hem sembrat la llavor de la llibertat, la igualtat i la justícia, amb la suor, l’esforç, els neguits i la passió de molts homes i dones, que han donat el seu treball, i els millors anys de la seva vida per Vilafranca i pel país. I aquest és el millor llegat que tenim i que deixarem”.

Batecs de canvi

Una de les idees que va llençar Hill en el seu discurs va ser la necessitat de construir una nova majoria de progrés a Vilafranca, i la va enllaçar amb el canvi que va suposar la II República per afirmar que “aquell batec de canvi, no s’ha aturat mai” i es va comprometre a seguir-lo. Hill va apostar per un projecte que combati la Vilafranca de les dues velocitats i acabi amb les desigualtats socials, una Vilafranca participativa i culta i una Vilafranca compromesa amb el país. Finalment Hill de cara els propers reptes d’ERC amb el referèndum i amb Vilafranca va citar Oriol Junqueras afirmant que “som el fruit de moltes derrotes, però també som la llavor de totes les victòries”.

IX Premi Salvador Armendares

El punt fort de la Nit de la República va ser l’entrega el Premi Salvador Armendares. Com ja s’havia anunciat en aquesta edició es va premiar a l’Associació AMPERT per la seva tasca social d’acompanyament als malalts de càncer. En nom de l’entitat, Miquel Cartró va agrair el premi i va posar en valor totes les persones que col·laboren amb l’entitat.

Aquest any el Jurat del Premi Armendares ha estat format per Paton Felices, director de l’escola Baltà Elies, pel president del Centre Vila Fèlix Hill, per Rosa Maria Martorell vocal de la junta directiva de l'AULA d' Extensió Universitària per a la Gent Gran, per Àngels Soler, botiguera jubilada i col·laboradora de diverses entitats; i per Joan Bargans exvicepresident de l’Associació de Veïns del barri del Molí d’en Rovira.

Objectiu: guanyar el referèndum

Per la seva banda, la diputada al Congrés Teresa Jordà va agrair la feina d’ERC Vilafranca per la recuperació de la memòria democràtica i va reivindicar els 86 anys d’ERC amb mans netes i sense corrupció, unes credencials que permeten construir un país nou, just i social. Jordà va afirmar que “el que estem fent és molt important, estem fent un desafiament democràtic a un estat que no tolera que els ciutadans puguin votar”. En aquest sentit va demanar un esforç més a tota la ciutadania compromesa amb el dret a vot ja que “el govern i el parlament hi seran, i hi hem de ser tots per assegurar el referèndum i mobilitzar-nos per la campanya del Sí”.

La Nit de la República va acabar amb un concert de Pepet, membre del grup Pepet i Marieta.