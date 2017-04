Ja es poden presentar els sol·licituds per als plans d'ocupació de Sant Pere de Ribes

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert una nova convocatòria de plans d’ocupació per al 2017-2018 amb l’objectiu de contractar prop de cinquanta persones per aquest any. Fins al 10 de maig es poden presentar instàncies per accedir a les bosses de treball d’on se seleccionarà el personal. Per informar del procés i les ofertes, s’han convocat dues sessions informatives el dimecres 3 de maig, a les 11 h, a la Sala Polivalent de Can Puig de Ribes, i el dijous 4 de maig, a les 11 h, a la Sala Polivalent de l’edifici institucional de la Vinya d’en Petaca de les Roquetes.

D’una banda, l’Ajuntament ofereix Plans d’Ocupació propis, als quals ha destinat 300.000 euros del pressupost municipal 2017, i d’altra banda, plans subvencionats per la Diputació de Barcelona en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”, amb una aportació total de 470.000 euros, distribuïts en dues anualitats.

Per proveir aquests plans d’ocupació es crearan bosses de treball, amb vigència de dos anys, de diferents categories professionals. De moment es busquen perfils d’acompanyants de la gent gran, agents cívics, peons de manteniment i via pública, auxiliars de consergeria, vigilants i auxiliars de suport administratiu, tot i que properament es requeriran altres perfils.

L’objectiu és que persones que fa temps que estan sense feina puguin pal·liar la seva situació amb un contracte temporal de sis mesos que els permeti també actualitzar competències i, prioritàriament, facilitar l’accés al món laboral a aquelles persones que els hi resten poc mesos cotitzats per aconseguir la jubilació.

Per poder accedir al concurs cal acreditar estar en situació d’atur abans de la finalització del període de presentació d’instàncies i no haver estat contractat en un pla d’ocupació en els sis mesos anteriors a la data de la convocatòria.

Les instàncies es poden presentar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) del municipi, on també es poden consultar les bases i la documentació que cal presentar. Igualment, a la pàgina web municipal es pot trobar aquesta informació.