La reforma del reglament que permet la desconnexió exprés supera el primer tràmit sense l'aval de l'oposició

Primer tràmit superat. El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimecres les esmenes a la totalitat que C's, PSC, CSQP i el PPC havien presentat a la proposta de reforma del reglament del Parlament. Amb això, els vots de JxSí i la CUP han servit per tirar endavant la tramitació de la modificació, que ara passarà al debat en comissió i haurà de tornar al ple per ser aprovada definitivament, i que permetria, entre altres coses, la lectura única de lleis a proposta d'un grup parlamentari podent tramitar així les lleis de desconnexió de manera exprés. La polèmica al voltant de la reforma ha portat als grups que no l'avalen a acusar el Govern d'estar actuant amb "tirania", "anul·lant l'oposició", "com un Nicolás Maduro de torn" i "posant en qüestió la qualitat democràtica".

La reforma del reglament del Parlament ha arribat aquest dimecres al ple per debatre les esmenes a la totalitat que havien presentat els grups no independentistes, després d'haver estat redactada en ponència conjunta i signada per JxSí i la CUP. La proposta modifica diversos articles del reglament de la cambra i n’afegeix de nous. El punt que més polèmic ha resultat és el que incorpora la possibilitat que una proposició de llei es tramiti en lectura única si ho acorda el ple a sol·licitud del grup promotor i un cop escoltada la Junta de Portaveus. Això permetria tramitar de manera més ràpida la norma si ho proposa una formació política, donat que actualment les proposicions de llei només es poden debatre per aquest procediment -que permet aprovar una iniciativa en un únic debat al ple- si estan signades per tots els grups parlamentaris o si ho acorda el ple a sol·licitud del Govern.

A més, la proposta de reforma també incorpora articles perquè la Mesa del Parlament i les de les comissions tinguin en compte la conciliació horària en el moment d’elaborar els ordres del dia de les sessions i preveu la possibilitat que els diputats puguin delegar el vot també a les comissions per una baixa per maternitat o paternitat o una hospitalització, malaltia greu o incapacitat perllongada. També s'imposa l'obligació dels electes de comparèixer a les comissions ordinàries del Parlament si se'ls reclama.

El debat entre els grups

Aquests darrers punts, però, no han aixecat la polèmica i el debat al ple d'aquest dimecres s'ha centrat en la modificació del tràmit de la lectura única que, si s'aprova, podria servir per aprovar la desconnexió exprés amb una rapida tramitació de les lleis de transitorietat.

El primer a presentar la seva oposició a la reforma ha estat el president del grup de CSQP, Lluís Rabell, que ha definit la proposta com "un insult a la intel·ligència" per resultar un "mer embolcall i un guarniment per col·locar" la tramitació en lectura única que permeti la desconnexió exprés. "Això sí toca el moll de l'os. Perquè una democràcia deixa de ser-ho i passa a ser tirania de la majoria si no garanteix els drets de les minories. I aquesta reforma afecta el dret parlamentari al debat, a l'esmena i a la incidència al Parlament. No es pot amagar un elefant darrere una caixa de llumins", ha sentenciat.

Des de C's, el diputat i vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra, ha acusat JxSí i la CUP de reformar el reglament com "un intent dels que van perdent de canviar les regles del joc enmig del partit". "És un intent d'anular la majoria social dels catalans. Utilitzen la majoria parlamentària que els atorga la llei electoral injusta, i espanyola per cert, per imposar les seves regles del joc", ha comentat. El diputat de C's, a més, creu que amb la modificació es permet que una llei pugui aprovar-se ràpidament, "sense que la resta de diputats proposin esmenes, ni pugin cridar experts, ni debatre el contingut, ni posicionar-se amplament". "Presentar una llei pel matí i aprovar-la per la tarda. Sona a èpoques passades, a anular a l'oposició democràtica i la democràcia mateixa", ha sentenciat.

El portaveu del PPC, Alejandro Fernández, ha acusat JxSí i la CUP de voler fer passar "un assumpte gravíssim per una cosa trivial". "Reformar així un reglament es recollir les pitjors practiques polítiques, només ho fan els Nicolàs Maduro de torn, els que pretenen modificar les regles de manera arbitrària, encara que sigui amb el 50% més un", ha etzibat. "Perdin tota l'esperança perquè el totalitarisme identitari sempre perd", ha conclòs.

La portaveu del grup del PSC, Eva Granados, ha assegurat que els socialistes estaven "preocupats i tristos" per aquesta reforma. "Estem rebaixant el prestigi de la institució, estem trencant la confiança dels grups i està en qüestió la qualitat democràtica del Parlament", ha explicat.

A l'altre costat s'han situat JxSí i la CUP, que han demanat a la resta de grups no "desviar" el debat i els han demanat que digin clarament que per a ells el problema és el full de ruta sobiranista i no si el reglament es reforma o no. Anna Gabriel (CUP) ha afirmat que el seu grup està "disposat" a fer els tràmits que calgui "per lectura única si això porta a una llei de referèndum". I ha retret a la resta de grups de l'oposició que "no volen debatre sobre el referèndum o la lectura única". "Vostès decideixen dirimir el conflicte amb l'Estat al TC", ha criticat.

En un sentit semblant s'ha expressat Jordi Turull, president del grup de JxSí. "El problema no és la tramitació per lectura única, per vostès el tema és la tramitació. Vostès diuen que no hi haurà debat ni esmenes. Nosaltres vam proposar fer amb el tràmit més llarg que hi ha, la ponència conjunta. I vostès van anar al TC. Vostès avui han fet un acte d'hipocresia", ha sentenciat dirigint-se als grups que han presentat esmena a la totalitat.