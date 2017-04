Sitges aprova el projecte de suport a la Pesca Artesanal

Després d’anys de treball, l’Ajuntament de Sitges ha fet aquest dilluns un pas decisiu per preservar la pesca artesanal de la vila i donar suport a la Confraria de Pescadors de Sitges, la més antiga d’Espanya. El ple del mes d’abril ha aprovat amb 16 vots a favor (Govern -PDCat, DC i ERC-, CUP, NH, SeP, i PP), 1 vot en contra (Carme Gasulla) i 4 abstencions (C’S i SGI) el projecte d’abastiment de pesca artesanal d’elevada qualitat i baix impacte ambiental “projecte - peix de Sitges”. Es tracta de la instal·lació d’un punt de primera venda del peix que extreu la dotzena d’embarcacions que actualment treballa a la confraria i que utilitza un tipus de pesca poc freqüent entre els pescadors.

L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, destaca que “es tracta d'acompanyar a aquells que es dediquen a fer un ofici històric i impulsar la marca Peix de Sitges”.



La regidora no adscrita, Carme Gasulla, va explicar el seu vot contrari i subratllava que “és un projecte que ens genera dubtes perquè creiem que és confús i ambigu. Volem ajudar als nostres pescadors però no amb aquests condicionants”. Segons la regidora de SGI, Vinyet Lluís, manifestava que “recolzen el projecte però hi troben certes mancances”. Pel regidor del PP, Ferra Llombart, “no podem endarrerir més aquest projecte i per això hi donarem suport. Sí, a un projecte consensuat amb la confraria, sí a un projecte que beneficiarà a la imatge de Sitges”. Segons el portaveu de NH, Lluís Marcé, “també donarem suport perquè ja és hora que puguem tirar endavant aquest projecte que fa tants anys va començar”. El regidor de la CUP, Pol Vigó, va puntualitzar que “estem a l'espera que tiri endavant el projecte i per aquest motiu hi donarem el nostre suport amb el que volem recolzar un tipus de pesca respectuosa amb el medi ambient”. El portaveu de C’S, Manuel Rodríguez, va assegurar que “tenien alguns dubtes de qüestions tècniques com si era necessari disposar d’un informació de la intervenció general”. Per Ricard Vicente, de SeP, “estem davant d’un projecte en el que tots hi estem d'acord. Tenim alguns dubtes però, amb tot, tenim molt clar que el projecte el volem. Per la confraria, pel projecte, pel peix de Sitges”.

Pel que fa a les platges, el Ple de l’Ajuntament ha donat llum verda a una modificació important de crèdit que permetrà poder fer un any més l’aportació extraordinària de sorra abans de la temporada d’estiu que es fa cada any a les platges més afectades per la manca de sorra generada pels temporals. Tal com la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Platges, Aurora Carbonell, va explicar “la despesa l’assumirem nosaltres ara però estem treballant per tal que sigui el Ministeri qui assumeix -via compensació de cànon- el cost de l’actuació tal com ha passat en anys anteriors”. L’aportació de sorra a les platges que estan més mancades de sorra, es fa extraient l’excedent que es produeix dels ports de Sitges i que pot ser perjudicial.

En l’àmbit de les persones, l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat personar-se en el judici com a acusació popular contra l’agressió homòfoba que va tenir lloc a l’octubre a Sitges en defensa dels drets fonamentals, els drets humans universals i de la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones. D’aquesta manera el consistori vol demostrar la seva la condemna a tot tipus d’agressió i en defensa de les llibertats.

El ple del mes d’abril ha aprovat també la constitució de la comissió informativa especial d’estudi del projecte de l’Espai Social d’Acollida i Curta Estada de la masia de Can Pere Mestres. En aquest punt, l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, va reconèixer que “hi ha hagut manca d'informació sobre el projecte de rehabilitació d’una masia que contemplava la possibilitat de destinar-la per a persones vulnerables i sense sostre”. El Batlle però va anunciar ahir l’acord de la Junta de Portaveus de “crear una comissió per buscar, a través del diàleg el consens i la transparència, i perquè un projecte d'aquestes característiques pugui tirar endavant. Volem comptar amb tècnics i amb experts que en l'àmbit social que poden aportar el seu coneixement. També volem que hi siguin els veïns i les AMPES per construir entre tots un projecte social i integrador”.

En l’àmbit de Cultura, Tradicions i Festes, el ple ha aprovat per unanimitat iniciar la petició a la Generalitat de Catalunya de la catalogació i la declaració de la festivitat del Corpus com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional. La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, va explicar que, entre altres motius, “Sitges té documentada la Processó de Corpus des de fa més de 300 anys, amb un apunt molt important. I és que Sitges és la població de Catalunya que celebra la Processó de forma ininterrompuda de fa més anys i és l’única població que manté l’estructura del Corpus Vuitcentista. Per aquest motiu, sol·licitem a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya que es catalogui i es declari la festa del Corpus de Sitges com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional”.

En l’apartat d’ocupació, el Centre d’iniciatives econòmiques NIVELL 10 de la regidoria Promoció econòmica, turisme i platges oferirà de nou una formació en socorrisme aquàtic amb la que el compromís és que “el 60% dels alumnes tinguin feina per a la temporada d’estiu”, tal com anunciava la regidora Aurora Carbonell.

I en l’àmbit de Serveis Urbans, a partir d’ara l’Ajuntament podrà comptar amb el suport de la Mancomunitat Tegar del Garraf per dur a terme “tasques de conservació i manteniment de zones enjardinades del municipi fent d’aquesta manera una tasca també social”.