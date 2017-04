El PDeCAT “estudiarà a fons” la proposta de moció de censura de Podem abans de prendre una decisió

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha afirmat que la seva formació “estudiarà a fons” la proposta de Podem per a una moció de censura abans de prendre una decisió sobre la qüestió. “Està bé viure en la sorpresa permanent, però cal ser seriós”, ha dit. Per això ha emplaçat Units Podem a reunir-se amb la seva formació perquè “ens expliquin exactament de què estem parlant”. “La resta”, ha dit, “és fer soroll”.

Campuzano ha fet aquestes manifestacions després que el líder de Podem, Pablo Iglesias, hagi anunciat una moció de censura que de moment no compta amb el suport del PSOE, fet que impossibilitaria que prosperés. Segons Campuzano, el portaveu d’En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha fet una trucada aquest dijous a Marta Pascal per anunciar la iniciativa, però no s’han concretat els termes del que proposa “tenint en compte que a Espanya les mocions de censura són constructives, i per tant cal un candidat alternatiu”.

El portaveu del PDeCAT no ha tancat la porta a la iniciativa, però ha advertit que primer cal “que ens expliquin exactament quina és la seva proposta, perquè està bé viure en la sorpresa permanent però cal ser seriós i explicar els termes de la moció de censura, recordant que a Espanya les mocions de censura són constructives i cal alguna cosa més que una roda de premsa”. En aquest sentit ha apuntat que en el transcurs de la XI legislatura –fallida- “no vam observar que Iglesias tingués massa ganes de construir aquesta majoria”.

En tot cas, Campuzano ha insistit que el PP ha d’assumir responsabilitats pels escàndols de corrupció que s’estan donant a conèixer. “Els esdeveniments que s’estan produint les últimes hores a Madrid provoquen estupor, tristesa i perplexitat a la ciutadania, i això interpel·la directament el PP” que ha d’anar “més enllà” de les reprovacions anunciades a la Fiscalia per assumir la seva responsabilitat i “entrar a fons en aquesta matèria”.