Santa Margarida i els Monjos crea el parc de la República

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos tindrà des d’ara un parc de la República. El plenari municipal ha aprovat aquesta setmana nomenar així el parc situat a l’avinguda de Cal Rubió, on conflueix l’avinguda de l’aviació republicana. La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.



El ple també va aprovar per acord de tots els grups les ordenances fiscals reguladores dels preus servei teleassistència per a l’any 2017; mentre que l’aprovació del compte de gestió recaptatòria realitzada per l’organisme de gestió tributaria va comptar amb els vots favorables de PSC i CIU i l’abstenció dels grups PA-CUP i ERC.



El plenari va acordar l’aprovació inicial de la modificació del projecte bàsic i executiu de rehabilitació del celler del Castell de Penyafort com a sala d’ús polivalent i el nou edifici de serveis higiènics d’ús públic. La proposta va comptar amb els vots favorables de PSC i CIU i el vot contrari de PA-CUP i ERC.



A la sessió es va aprovar també la declaració de Tarragona, per a un turisme sostenible i compartit, amb els vots a favor de PSC i CIU i l’abstenció dels grups PA-CUP i ERC.



Finalment, en l’apartat de mocions es van aprovar per unanimitat les propostes d’ERC pel control i millora de les aigües de la conca del riu Foix i la de PA-CUP per a la creació d’uns serveis funeraris públics comarcals .