ERC presenta al·legacions a la proposta de nou tanatori per assegurar-ne "uns preus dignes"

El debat sobre el model de serveis funeraris és un dels reptes que té Vilafranca. Un debat que ha de servir per capgirar una situació injusta i abusiva per part del sector privat, i des de l’Ajuntament s’ha de trobar la manera de revertir.

Fa mesos que des d’ERC s’ha posat sobre la taula la necessitat urgent de fer-hi front, primerament amb la revisió i actualització de l’ordenança de serveis funeraris, pendent des de fa 6 anys, i en segon lloc amb un gran Pacte de Ciutat que acordi per ampli consens com ha de ser el model de serveis funeraris de Vilafranca amb dos objectius claus: acabar amb el monopoli d’Àltima i garantir uns preus justos i dignes. Per ERC “L’oportunitat hi és; cal voluntat de totes les parts per tirar-ho endavant”.

En aquest context des d’ERC Vilafranca es valora de forma “molt deficient” l’actitud del govern sociovergent pel que fa als acords aprovats al mes de gener amb la moció d’ERC i amb la proposta de plec de clàusules per un nou tanatori. ERC ha presentat al·legacions al plec de clàusules del govern per garantir uns preus dignes i la titularitat pública.

Una concessió de 50 anys

El plec de clàusules de la projectada concessió que ha aprovat el govern contempla que el nou tanatori serà concedit a una empresa durant 50 anys, el màxim legal, una concessió que no contempla l’opció de crematori i que s’ubica en uns terrenys (sector dels Cirerers) que tampoc no s’ha valorat si són els més adients per a aquesta finalitat. Tal com remarca ERC en les al·legacions, faltaria prèviament redactar el pla especial urbanístic per concretar-ne els usos. I encara més, es reclama contra la clàusula que permetria a l’empresa canviar els usos del servei passats 8 anys sense especificar si caldria l’acord amb l’Ajuntament o per quines circumstàncies.

Segons ERC, el plec de clàusules no determina moltes de les condicions que haurien de determinar la construcció del tanatori, com ara la superfície global de l’edifici i el model arquitectònic, el nombre de sales de vetlla i la superfície mínima de les diferents dependències i instal·lacions, un fet que preocupa als republicans ja que “l’Ajuntament se’n desentén i deixa en mans privades la seva configuració, quan ja sabem que sense una mínima exigència l’empresa privada anirà cap a abaratir-ne la construcció. Una bona concessió requereix definir unes exigències de servei públic”.

Preus com Àltima: persisteix l’abús

Un dels àmbits on ERC ha centrat la seva lluita és en la determinació d’acabar amb el monopoli d’Àltima i amb els preus abusius actuals. L’opció d’un nou tanatori es veia pels republicans com l’opció per avançar en aquesta direcció. Lamentablement, amb la proposta del govern es va en la línia oposada, ja que s’agafen com a referència per establir els preus les tarifes que utilitza Àltima, que fan que un servei mitjà costi al voltant de 5.000 euros per família, un fet que des d’ERC es considera intolerable. El sistema, doncs, no representa una veritable alternativa a les pràctiques monopolístiques actuals.

Una proposta feta a mida

La intenció del govern de no voler marcar els preus per assegurar-se que siguin justos i dignes, porta a ERC a preguntar-se si la concessió en lloc de respondre a l’interès públic ho fa a altres interessos. Per exemple, destaquen que en relació amb el pagament del cànon que l’empresa adjudicatària ha de satisfer a l’Ajuntament, en el plec de clàusules s’estipula que pugui ser a partir d’una finca “apta per a ser edificada o ja edificada”, una fórmula anòmala i que ERC considera “estranya”.

En mans privades

Finalment des d’ERC es lamenta que amb la proposta del govern s’impedeixi que l’Ajuntament pugui aprovar els preus del nou tanatori, perdent d’aquesta manera una oportunitat única per assegurar uns preus dignes i justos per a la ciutadania i acabar amb el monopoli actual. Els republicans manifesten que “si hi ha més competència és bona, però per si sola no garanteix un millor servei. Cal que l’Ajuntament pugui intervenir per fer-ho realitat”. Per intentar ‘arreglar’ el nyap del plec de clàusules de la concessió en aquest aspecte, ERC incorpora una clàusula que preveu que altres empreses funeràries sense instal·lacions a Vilafranca puguin llogar les sales de vetlla del nou tanatori per donar cobertura als serveis relacionats amb Vilafranca.

Paralitzar la concessió i acordar el Pacte de Ciutat

Davant d’aquesta situació on no s’asseguren uns preus justos i on el govern no garanteix que els serveis funeraris responguin a l’interès públic, ERC demana que es retiri aquest plec de clàusules i paralitzi la posterior concessió, i que es pacti una proposta de consens a la comissió pel Pacte de Ciutat. Aquest Pacte de Ciutat ha de recollir les línies de model de serveis funeraris públics i que garanteixin uns preus dignes.

ERC es referma amb la proposta d’uns serveis funeraris públics i que donin resposta a una demanda ciutadana per acabar amb el monopoli actual.