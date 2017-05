El ple de Vilanova debat aquest dilluns l'ús hoteler a Masia Notari i Masia Barreres II

Aquest dilluns el ple del l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú debatrà l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació que ha de permetre l'ús hoteler en sòl industrial i de serveis. Aquest punt, fa referència als sectors de Masia en Notari (Masia en Notari) i Masia en Barreres II (Masia Torre de l'Onclet) on s'hi ubiquen dues masies catalogades susceptibles de poder desenvolupar aquests nous usos.

Si aquest punt prospera, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet, "la tramitació continuarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, que és l'organisme competent per aprovar definitivament la modificació puntual del PGOUM vigent". Per a Gerard Llobet la proposta que es planteja a aprovació del Consistori i, que ha estat iniciada per part de la propietat d'una de les masies catalogades, tal i contempla la Llei d'Urbanisme, "té per objectiu fer possible l'activitat econòmica, el manteniment i conservació d'edificis singulars com aquestes masies incloses en el Pla de Catàleg i incrementar l'oferta de places hoteleres a la capital del Garraf".

A banda d'aquesta modificació, la Regidoria d'Urbanisme també proposarà dilluns a l'aprovació del Consistori la modificació puntual del PGOUM a l'àmbit de Santa Maria de Cubelles. El Govern municipal considera que amb aquest canvi es podran delimitar dos polígons d'actuació (actualment n'hi ha tres) que permetrà un repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivades de l'ordenació d'aquest àmbit; optimitzar l'ordenació prevista al planejament general garantint la viabilitat econòmica i fer possible l'obtenció per part de l'Ajunament de VNG de la cessió obligatòria de sistemes de manera gratuïta, evitant la formula de l'expropiació del sòl qualificat com a equipaments. Aquesta modificació, segons el regidor d'Urbanisme de la ciutat, "manté el sòl urbà ja previst perquè no fa variar els paràmetres urbanístics ni incrementa el sostre ni l'edificabilitat i en canvi repercuteix positivament en la hisenda local perquè amb la reestructuració proposada el sòl públic passa a ser de cessió gratuïta sense expropiació".