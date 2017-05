La Confraria de Pabordes serà una nova eina per mediar "en situacions de conflicte" (VÍDEO)

La Confraria de Pabordes i Pabordesses de Vilanova serà una eina útil "en situacions de conflicte" al voltant de la festa major, segons ha assegurat la regidora de Cultura, Teresa Llorens, aquest dimarts al matí en una roda de premsa. La responsable de Cultura nega que l'enfrontament entre les entitats i l'administració local durant la Cercavila del Vot del Poble de l'any passat hagi estat el detonant de la creació de la confraria, si bé Llorens ha destacat que podrà ser "una bona crossa per al propi ajuntament i per al funcionament de la festa major". "Aquesta era una reflexió que estava enlaire, amb converses mantingudes amb experts en cultura popular, amb expabordes. Havíem de fer el pas", ha dit la regidora. El document que regula el funcionament de la figura de pabordes i pabordesses i que inclou la creació de la confraria va aprovar-se al ple municipal d'ahir dilluns.

"Potser no s'havia trobat el moment per fer-lo", ha dit Llorens en referència a la posada en marxa de l'entitat, tenint en compte que la seva creació ja estava prevista en el document que regulava les funcions dels pabordes un cop van començar a orgenitzar la festa major, l'any 1997. La responsable de Cultura ha destacat la importància de "tornar a posar en valor la pabordia, la gent que treballa d'una manera altruïsta a per la festa major". La voluntat de l'equip de govern és que la confraria, a la que pertanyeran els 140 expabordes i expabordesses de la ciutat, sigui un "espai de trobada" entre ells, i faci funcions d"assessorament".

El document aprovat ahir la ple també inclou canvis en el sistema d'elecció dels pabordes: de les quatre persones escollides per les entitats, dues d'elles hauran de pertànyer al cercavila de la festa major amb l'objectiu que els pabordes "coneguin a fons" la festa, segons la regidora. Pel que fa a les tres persones que escull directament l'Ajuntament, només una arribarà a ser paborde a través d'un procés participatiu -fins ara n'eren dues-. "Els processos participatius estan bé però de vegades ens han ocasionat alguna disfunció, és molt difícil poder triar les persones", ha dit Llorens.

Usos hotelers per a la Masia d'en Notari la Torre de l'Onclet

El ple també va aprovar inicialment la modificació puntual del pla general d'ordenació per tal de donar usos hotelers a dues finques de la ciutat situats en sòl industrial, terciari i de serveis. Es tracta de la Masia d'en Notari, que va sol·licitar aquest canvi a l'Ajuntament per oferir-hi serveis d'allotjament, i la Torre de l'Onclet, a la que, en tractar-se de l'única finca d'aquestes característiques que també estava en sòl industrial, l'Ajuntament ha decidit ampliar els usos perquè els seus propietaris tinguin la possibilitat d'oferir més serveis en el futur. Segons el regidor d'Habitatge, Gerard Llobet, l'Ajuntament està rebent consultes de diversos propietaris per oferir serveis d'allotjament fruit del pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable impulsat l'any passat.