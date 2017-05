Vilafranca commemora el Dia d’Europa destacant els valors de democràcia, llibertat i drets socials

L’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat de la regidora de Relacions Internacionals Meritxell Montserrat han presentat, coincidint amb la commemoració del Dia d’Europa, el programa de difusió que sobre la realitat de la Unió Europea es duu a terme en diferents centres educatius de la Vila. Representants d’aquestes escoles i instituts han estat presents a la roda de premsa per aportar la seva experiència.



La regidora de Relacions Internacionals ha recordat que el dia 9 de maig, commemoratiu del Dia d’Europa, al vestíbul de l’Ajuntament de Vilafranca es col·loca la bandera europea, però que durant tot l’any es realitza un treball de sensibilització i d’acostament de la realitat europea a la societat, destacant els programes que tenen lloc en els centres educatius amb l’alumnat de secundària.



Des de l’escola Sant Josep, la professora Nuria Merino ha explicat que el treball sobre Europa es realitza a 3r d’ESO i la xerrada que ofereix el servei de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Vilafranca “és molt útil, perquè explica les institucions europees de forma entenedora i perquè proposa un acostament d’Europa als joves, indicant les oportunitats de formar part de la UE”. A l’institut Milà i Fontanals, Sergi Vallès ha explicat que treballen continguts similars i destaca l’oportunitat de l’alumnat per implicar-se en la política europea, amb la participació en el projecte Euroescola.



Des de l’escola Delta-l’Espiga, la directora Natàlia Cabré comenta que han iniciat un projecte d’intercanvi amb un centre de Novo Mesto i els alumnes que hi participaran ja ha començat a treballar continguts relacionats amb Europa.



El director de l’EMA Arsenal, Albert Abella, ha participat en la presentació aportant l’experiència de l’escola que des de 2014 participa en un programa de pràctiques d’alumnat en empreses de diferents països europeus. I finalment, la directora de la Biblioteca Torras i Bages, Núria Delcampo, ha explicat que, aprofitant la celebració del Dia d’Europa, la biblioteca posa a l’abast dels seus usuaris una selecció bibliogràfica de temàtica europea des de diferents vessants: economia, política, còmics, família...



L’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha volgut posar en valor “el que significa formar part de la Unió Europea. No hi ha espai al món, on els drets socials estiguin més reconeguts que a Europa”. Regull explicava que s’ha de continuar lluitant per competir i exportar l’esperit europeu de “democràcia, llibertat i drets socials, des d’una Europa dels pobles, no dels Estats”.