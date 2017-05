Miquel Iceta defensa votar un nou acord en la presentació del seu nou llibre a Vilanova i la Geltrú

Miquel Iceta, primer secretari del PSC, acompanyat pel grup municipal socialista de Vilanova i la Geltru, va mantenir una trobada amb el director de l'Escola i part del seu equip directiu. Durant aquesta trobada van visitar les instal·lacions universitàries, conèixer les especialitats formatives que s'hi imparteixen i els projectes tecnològics que s'hi desenvolupen. L'equip directiu també li va traslladar al primer secretari i diputat al Parlament de Catalunya la seva preocupació per com l'aplicació de zona tarifària 4 en el transport ferroviari a Vilanova i la Geltrú influeix en els alumnes catalans en la seva tria de centre educatiu.

En acabar la visita Miquel Iceta acompanyat per Juan Luis Ruiz, primer secretari del PSC Alt Penedès-Garraf i cap de llista del PSC a Vilanova i la Geltrú, va presentar el seu llibre a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

En la presentació Juan Luis Ruiz va parlar de la necessitat de diàleg, la negociació i el pacte com a única solució possible a l'encaix de Catalunya a Espanya. També va agrair a Miquel Iceta l'esforç fet per explicar de manera planera i entenedora la proposta federal i va animar a tots els presents a llegir el llibre.

En l'exposició de les idees bàsiques del seu llibre, Miquel Iceta va apostar per votar un nou pacte abans que per votar un trencament alhora que es preguntava "per què hem de caure en un marc que no és el nostre i acceptar votar una ruptura quan nosaltres creiem que la solució passa per votar un nou acord basat en la reforma de la Constitució?"

Miquel Iceta va explicar que el llibre conté visions diverses del que s'ha anomenat tercera via, tot i que, com ell mateix diu: a mi m'agrada més parlar de ponts per a l'acord, que és per allò pel que treballem els i les socialistes.

El llibre conté reflexions i pensaments de polítics i pensadors de referència com Joan Reventós, Ernest Lluch, Jordi Solé Tura, Gregorio Peces Barba i Anselmo Carretero, entre molts d'altres.