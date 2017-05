PDeCAT Calafell insta el govern local a reactivar l'ordenança dels clubs de cànnabis

PDeCAT Calafell arran de la situació viscuda el passat diumenge ha estès la mà al govern de Calafell per tal de reactivar l'ordenança reguladora dels clubs de cànnabis, ja que els okupes tenien llicència per obrir un club de cànnabis a la carretera de Segur de Calafell. A l'anterior legislatura el Partit Demòcrata va aturar les activitats d'aquest tipus durant un any i quan va canviar el govern, ells havien de dur una proposta que no es va aprovar ja que "s'havia de millorar".

En paraules del PDeCAT de Calafell "no pot ser que ara sembli que tinguem la culpa de no aprovar una ordenança quan són ells els que governen, els que passen de l'oposició i els que no han estat al cas fins que ha "explotat" aquest cas".

El Partit Demòcrata de Calafell ha explicat que "no pot ser que ara es vinculi la plantació de marihuana amb l'explosió i amb l'ordenança ja que són fets totalment diferents i que sembla que l'alcalde vulgui aprofitar per tirar-se contra l'oposició".

Aquest dimarts i arran de les declaracions de l'alcalde als mitjans de comunicació, el Partit Demòcrata de Calafell ha preguntat en una comissió informativa al govern de Calafell si era veritat que els okupes tenien llicència per obrir un club de cànnabis. La resposta ha estat que si, i PDeCAT Calafell els ha instat a reactivar el tema i a estendre'ls la mà per tal de posar-hi fil a l'agulla i millorar finalment l'ordenança de regulació dels clubs de cànnabis.