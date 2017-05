Dotze anys més tard de la inauguració de l’Hospital del Vendrell continuen els mateixos problemes d’aparcament

La sessió ordinària del Ple Vendrell d’ahir dimarts va reiterar a la Xarxa Sanitària de Santa Tecla les millores de l’aparcament de vehicles de l’Hospital del Vendrell. De fet, quan es va posar en funcionament aquest centre hospitalari, al novembre del 2005, ja es van fer evidents els problemes d’aparcament. El centre hospitalari, des dels inicis, disposa d’un aparcament pavimentat i il·luminat amb una capacitat per 156 vehicles. Però al voltant de l’edifici hi ha 490 metres quadrats sense asfaltar ni il·luminar que s’han habilitat com espai de pàrquing sense cap mena d’ordenació. Aquests espais són utilitzats sense ordre ni concert pels usuaris i que, quan plou, resulten impracticables per culpa dels tolls d’aigua. Al setembre del 2008, el ple del Vendrell va aprovar per unanimitat una moció presentada pel PSC que instava a la xarxa sanitària a realitzar una ampliació dels espais d’aparcament.

Dotze anys més tard de la inauguració de l’Hospital es mantenen les mateixes deficiències. Ahir dimarts, el grup municipal d’ERC va presentar una moció al ple del Vendrell en què demanava a la Xarxa Sanitària de Santa Tecla a pavimentar i senyalitzar les zones de terra que en l’actualitat s’utilitzen com aparcament de l’hospital comarcal i dotar-les d’il·luminació. La proposta, que va ser aprovada per unanimitat, també demana que es mantingui la gratuïtat de l’aparcament i en que en un termini de sis mesos s’informi del projecte a l’Ajuntament. Aquest projecte també hauria d’incloure l’habilitació de més places reservades per a minusvàlids i situar-les a la avinguda principal de l’hospital.

D’altra banda, i també en matèria d’aparcaments, el mateix ple del Vendrell va aprovar amb 11 vots a favor (PxC, C’s, SSP, SP i ERC), 8 en contra (Govern) i 2 abstencions (PP), es va aprovar la moció presentada per Sí Se Puede sobre actuacions a la Via de la Comunicació Social del Francàs. El motiu principal pel qual es presentava aquesta moció era per trobar una solució per poder dotar d’una zona d’aparcament en el tram d’aquesta via on hi ha comerç. Per part del govern es va votar en contra argumentant que segons la normativa urbanística no hi ha espai per a una zona d’aparcament. D’altra banda, des del govern es va manifestar que s’està treballant per fer una prova pilot de zones d’aparcament temporal en carrers propers a aquest tram de via comercial del Francàs.