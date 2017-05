Sant Pere de Ribes aprova un programa de mesures alternatives a les sancions econòmiques

El Ple de la Corporació celebrat ahir al vespre a l’edifici institucional de les Roquetes va aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’Associació de Festes Populars de les Roquetes per a la cessió d’un local al sector del Parc Pompeu Fabra. També s’ha donat llum verda a l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació que ajudarà a desenvolupar i millorar la gestió dels objectius en aquest àmbit, recollits en el Pla Director de Cooperació Internacional 2017-2020.

Després de l’aprovació de modificació del pressupost municipal per import de poc més de 816.000 euros, finançat amb incorporació de romanent de tresoreria, per dotar de més diners les actuacions que es van proposar en els pressupostos participatius i altres partides que han quedat insuficient, el plenari va formalitzar la supressió del registre municipal d’unions civils perquè la legislació actual reconeix les unions estables de parella i no preveu cap inscripció en cap registre de parelles de fet.

Un dels punts més esperats era l’aprovació del programa de mesures alternatives a la sanció, complementari a l’ordenança general per la convivència i el civisme que es va aprovar en l’anterior Ple, i que ha prosperat amb els vots a favor de tots els grups municipals (PSC, PDCAT, FEM POBLE, PPC i ERC) i l’abstenció d’UM9. Aquest document recull les diferents activitats alternatives que es podran desenvolupar com a motiu del compliment d’una sanció per incivisme dins d’alguns d’aquests àmbits: suport al treball social i assistencial; treballs en parcs i jardins; neteja urbana; divulgació i conscienciació de valors i convivència cívica; reparació i reposició del mobiliari urbà; cursos i xerrades; programes de cooperació i solidaritat; igualtat i gènere; i diversitat.

El regidor de Fem Poble, Alejandro Conde, ha dit que s'ha trigat massa a tenir aquestes mesures alternatives i ha demanat mediadors professionals. El portaveu de PDCat-ViA, Lluís Giralt, ha valorat les mesures positivament i reivindica el paper de la víctima en la mediació. Pel que fa a UM9-CUP, Tomàs Carandell s’ha mostrat d’acord amb el concepte però ha criticat que es pugui triar entre multa i mesura alternativa i reclama més pedagogia preventiva. Finalment el regidor del PP, José Asín també ha lamentat el retard i ha demanat un seguiment, a més de subratllar la participació del seu grup en la iniciativa.

Abans dels punts de les mocions i del precs i preguntes que acostumen a tancar els Plens, la sessió ordinària del mes de maig va fer prosperar una nova ordenança general que reguli les subvencions de l’Ajuntament per donar cabuda a les noves exigències legislatives, als canvis socials i a les necessitats de la ciutadania així com millorar els canals de gestió interna per tal d’assolir una major eficàcia, eficiència i transparència de les subvencions públiques.

Quant a les mocions, ERC va presentar una sobre Residu Zero, Fem Poble i UM9 pel rebuig a l’esborrany de pressupostos generals i en defensa de la remunicipalització de serveis i UM) per la memòria històrica del municipi i la recuperació del Local pel poble.