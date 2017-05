Continuen les mobilitzacions del personal de l’Ajuntament de Vilafranca

La negociació del conveni col·lectiu i de l’acord de condicions del personal de l’Ajuntament de Vilafranca es troba en un punt de bloqueig. Fa un any i mig que s’està negociant sense arribar a un acord que permeti la seva aprovació i els sindicats han aixecat la veu novament aquesta setmana per desencallar el conflicte laboral.

Els sindicats plantegen una millora de la qualitat dels serveis municipals i proposen "elaborar un Pla estratègic de gestió de recursos humans basat en la valoració dels llocs de treball, la capacitació i formació, la demanda de serveis municipals, itineraris professionals i objectius". Aquest proposta no ha estat acceptada per a la representació del consistori, encara que durant aquest any i mig de negociacions sí que s'han arribat a acords puntuals: "hi ha uns punts molt importants i transcendents en desacord", lamenten els sindicats, que reclamen la mediació de l’alcalde per tal que faciliti el desbloqueig de la negociació.

Mentre no s’arribi a un acord, el personal continua mobilitzant-se, d’acord amb el mandat de l’assemblea general.