El govern de Vilanova emprendrà accions contra una regidora de la CUP per les declaracions sobre el cap d'Urbanisme

El govern de Vilanova i la Geltrú ha anunciat aquest matí que emprendrà accions legals contra la regidora de la CUP Marta Jofra per unes declaracions que ha fet sobre Xavier Isart, coordinador de l'Àrea de Territori i Espai Urbà de l'Ajuntament, al programa de Canal Blau Sessió Plenària. Jofra va relacionar Isart amb el 'cas Mercuri' i amb diverses irregularitats en altres municipis que el govern ha negat rotundament, mostrant el seu suport públic al treballador municipal, que forma part de la plantilla de l'Ajuntament des del setembre de 2013. Per la seva part, Xavier Isart ja ha fet arribar a la regidora de la CUP un burofax demanant que es retracti públicament i li dóna 7 dies per rectificar les seves acusacions, sinó emprendrà accions legals contra ella.

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, considera inacceptable les declaracions fetes per Marta Jofra i el govern ha demanat a la CUP la seva dimissió: "Ara no ens serveix una disculpa ni una rectificació. És intolerable l'actuació d'aquesta regidora, perquè no és el primer cop que ens acusa de prevaricació, de falsejar informes municipals,... Demanem la seva dimissió perquè ha perdut la credibilitat i la CUP ha d'assumir la seva responsabilitat i canviar la seva forma d'actuar pel bé de la política municipal".

En la mateixa línia, el portaveu del govern, Juan Luís Ruíz, considera "inacceptable" unes "greus i falses acusacions" contra un treballador municipal i lamenta que no sigui el primer cop que aquesta regidora s'excedeix en les seves declaracions "posant en dubte la professionalitat dels servidors públics": "Va dir que l'Ajuntament era una organització mafiosa i això és intolerable", apunta Ruíz, que recorda que "hi ha causa penal davant d'aquestes acusacions".

Lloveras i Ruiz han exigit a la CUP que siguin més curosos en les seves declaracions ja que "no tot s'hi val en política".