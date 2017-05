Joan Coscubiela es solidaritza i dona suport a la plantilla de Codorniu davant la vaga convocada

El diputat al Parlament, Joan Coscubiela, de CSQEP, acompanyat pel regidors d’ICV-EUiA de Sant Sadurní i de Gelida, Rafa Berlanga i Josep Anfruns, s’ha reunit aquest dilluns, 22 de maig, a les instal.lacions del comitè de les Caves Codorniu amb els representants dels treballadors i treballadores. Ha volgut conèixer de primera mà la situació en que es troben i donar el màxim suport als treballadors i treballadores en la protesta i la vaga convocada, pel 25 i 31 de maig, contra l’ERO presentat per l’empresa i que afecta a més d’una setantena de treballadors/-res.

En la reunió mantinguda s’ han analitzat quines han estat les causes i motius que han dut a aquesta situació, com ara, un enfocament salvatgement competitiu, una política d’abaratiment de costos i salaris per part de les principals empreses referents del sector. Joan Coscubiela els hi ha expressat que: “la vostra mobilització és molt important per aturar ara l’ERO que us afecta, però a més, és clau per a evidenciar i denunciar -el que es veia a venir- la crisi en que està entrant el sector del cava. Calen mesures urgents, tant polítiques, administratives i legislatives, com ara de canvi de les actuals dinàmiques empresarials, per a podre reconduir globalment la situació i que torni a emergir el sector”.

Per la seva banda el representant dels treballadors de CCOO, Antonio Cruces, ha manifestat que aquest ERO evidentment pot afectar i tenir impacte econòmic i social sobre la ciutat de Sant Sadurní i sobre tota la comarca, “ per aquest motiu, és vital poder que plantar-hi cara p mobilitzant-nos com ho hem fet i fent 2 dies de vaga”.