La militància socialista de l’Alt Penedès i el Garraf aposta massivament per Pedro Sánchez

Amb un elevadíssim registre de participació del 78,21%, els i les participants a les Primàries del PSOE registrats a la federació Alt-Penedès-Garraf han atorgat una clara i rotunda victòria al projecte de renovació, de model de partit centrat en la militància i d’alternativa d’esquerres representat per Pedro Sánchez, que va ser escollit diumenge nou Secretari General del PSOE.

L’escrutini dels vots de 366 participants a l’àmbit de la Federació ha deixat un balanç final de 322 vots per Pedro Sánchez, 29 vots per la candidatura de Susana Díaz i 14 per Patxi López.

Des de la direcció de la Federació de l’Alt-Penedès-Garraf, amb aquests resultats a les mans, es considera que “la militància s’ha pronunciat de manera inequívoca pel reforç de les polítiques d’esquerres”. A més, afegeixen que “la militància s’ha pronunciat fermament en defensa de la renovació, la transparència i el paper actiu del conjunt de la militància”.

En aquest sentit, des de l’Executiva de la Federació –que es reunirà aquest dijous per avaluar amb més detall el resultat de les Primàries- es vol destacar l’elevada participació, la transparència del procés de primàries, la voluntat d’aprofundir en nous mecanismes de funcionament intern i la necessitat d’obrir una nova etapa dins el socialisme espanyol amb un important rol del PSC. A més, pels socialistes de l’Alt Penedès i el Garraf, els resultats de les primàries socialistes representen “l’oportunitat d’impulsar un gir cap a l’esquerra de les propostes socialistes a l’Estat, amb cohesió interna i voluntat de ser clara alternativa a les polítiques de dretes austericides i injustes del PP”.