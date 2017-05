Puigdemont ofereix "diàleg permanent" a l'Estat però l'avisa que el compromís amb el referèndum és "inviolable"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defensat que un referèndum pactat és el "més plausible" i ha ofert un "diàleg permanent" a l'Estat. "No ens aixecarem de la taula de negociació sense un acord i esperarem fins l'últim minut de pròrroga", ha assegurat en la seva conferència des de l'auditori Caja de Música. Davant d'uns 300 assistents, Puigdemont ha avisat però que el Govern "mai renunciarà" al fet que els catalans votin el seu futur polític perquè es tracta d'un compromís "democràticament inviolable" i ha donat per fet que després del referèndum es tornarà a formular una proposta de negociació a l'Estat per implementar el resultat. Puigdemont també ha fet una crida a repetir "l'operació d'Estat" que es va forjar durant la transició per fer possible el retorn de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradelles.

Puigdemont s'ha presentat a l'auditori de l'Ajuntament de Madrid assegurant que l'oferta de diàleg del Govern és "sense condicions, sense límits, sense apriorismes, amenaces ni subterfugis", justament el mateix dia que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, l'ha acusat "d'amenaçar i fer xantatge" amb el referèndum.

Sobre el contingut de la negociació, Puigdemont s'ha mostrat disposat a parlar "de tot i amb tothom" sobre la pregunta, la data, els requisits de participació i la seva validació. Un diàleg que ha qualificat "sense restriccions". En aquest context, el cap de l'executiu català ha defensat que el resultat seran les garanties del referèndum, com ha passat en tots els precedents de referèndums. Segons Puigdemont, el que s'ha de negociar amb l'Estat és un acord sobre "la majoria necessària i sobre l'agenda compartida per correspondre de forma responsable amb la decisió dels catalans".

L'executiu català "no s'aixecarà mai de la taula sense un acord" però Puigdemont també ha avisat que no comptin amb el Govern per una "maniobra de dilació, un simulacre o una escenificació de falsa voluntat de dialogar". "No enganyem a ningú ni fem perdre el temps a ningú, que no ens en sobre", ha avisat.

Puigdemont s'ha mostrat disposat a esperar les propostes del govern espanyol "fins a l'últim minut de la pròrroga" però també ha llançat una advertència: "Que no hi hagi cap dubte que, si no s'articula una proposta pactada, el compromís del govern de Catalunya amb el seu poble és democràticament inviolable". I ha volgut deixar clar que el Govern "mai" renunciarà a un referèndum perquè els ciutadans decideixin el futur polític de Catalunya si el govern espanyol segueix obstinat amb el "no a tot".

Així doncs, el president de la Generalitat ha donat per fet que se celebrarà el referèndum i que, a partir de llavors, Catalunya tornarà a oferir una proposta de diàleg i de negociació però aquesta vegada no serà per celebrar un referèndum sinó per "implementar els seus resultats i contribuir a la transició del nou estat català". Un nou estat que, segons ha apuntat, mantindrà els llaços fraternals amb Espanya que "res ni ningú podrà trencar". I es que, segons ha plantejat, la voluntat de celebrar un referèndum no és "ni un suflé, ni una malaltia ni un trastorn emocional".

Durant la conferència de Puigdemont, els assistents l'han interromput una vegada amb aplaudiments, ha estat concretament quan ha afirmat que "l'estat espanyol no disposa de tant poder per parar a tanta democràcia".

La via de Tarradelles

Puigdemont ha posat el pacte que va permetre el retorn de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradelles com a exemple a seguir per acordar un referèndum. Segons el cap de l'executiu català, llavors el govern espanyol va actuar amb "responsabilitat" i no va enviar els qui demanaven el retorn de l'expresident al Congrés sinó que va liderar una "solució d'Estat". En aquest sentit, Puigdemont ha apel·lat a la "veritable operació d'Estat" que es va produir en aquells anys com a demostració que és possible un acord polític entre el Govern i l'executiu espanyol. I ha apuntat que en el cas de Tarradelles, es va arribar a un acord abans del seu debat al parlament, perquè hi havia "voluntat sincera d'acord".

Després que el Consell de Ministres emplacés Puigdemont a anar al Congrés en comptes de presentar la seva proposta de referèndum pactat en una conferència, el president de la Generalitat ha argumentat la seva negativa a anar-hi mentre no hi hagi acord assegurant que portaria a un "fracàs evident", citant el cas de l'exlehendakari Juan José Ibarretxe i la proposta de consulta del 9-N. "Anar al Congrés només com a coartada per difuminar davant dels observadors internacionals l'absència de voluntat política del govern de l'estat és un error en el què no caurem", ha manifestat.

La judicialització incrementa el problema

Puigdemont ha qualificat de decebedor el "no a tot" del govern espanyol i ha lamentat que les úniques decisions polítiques que ha pres el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en relació a un referèndum hagi estat "perseguir judicialment" càrrecs electes. Una actitud que ha qualificat d'irresponsable i que, segons ha avisat, allunya un acord. "Negar el caràcter polític a la demanda catalana i fiar-ho al treball dels fiscals i els jutges no és la solució sinó que incrementa el problema", ha conclòs.