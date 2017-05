Les propostes del pressupost participatiu de Vilanova podran votar-se a partir del 29 de maig

Una "app" que comuniqui les incidències relacionades amb la neteja de la via pública, un nou espai de lleure per a gossos o rampes que arribin fins a l'aigua de les platges són tres de les 61 propostes ciutadanes del primer pressupost participatiu de l'Ajuntament de Vilanova, que podran votar-se a partir del 29 de maig. De les 320 idees de millora plantejades per la ciutadania, l'Ajuntament ha rebutjat 200 per incomplir els paràmetres establerts, com per exemple superar els 30.000 euros de cost o no ser una competència municipal. La resta de propostes s'han agrupat fins arribar a la seixantena, i ja es poden consultar a través del web www.participavilanova.cat.

Els vilanovins majors de 16 anys empadronats a la ciutat podran votar les diferents propostes, fins consumir els 150.000 euros destinats al pressupost participatiu que contempla l'Ajuntament. Les actuacions suggerides estan incloses en diferents àmbits: des d'accessibilitat i mobilitat fins a carrers i espai públic, equipaments municipals, espais per a gossos, medi ambient, noves tecnologies o jardineria i mobiliari urbà, entre altres.

Wifi gratuït i arranjament de voreres, dos dels projectes

Entre les propostes acceptades s'inclou convertir en zona de vianants el tram del carrer de l'Aigua situat entre la plaça de les Neus i el carrer Pare Garí; instal·lar punts de càrrega per a cotxes elèctrics; l'arranjament de voreres a diversos carrers de la ciutat; un skate parc i una paret d'escalada lliure al parc de la Torre d'Enveja; wifi gratuït en espais públics de la ciutat; caixes niu per controlar el mosquit tigre, o modernitzar el Teatre Principal per poder projectar pel·lícules de més qualitat. Altres de les suggerències de la ciutadania són incloure jocs en algunes places de la ciutat com un mapa gegant de Vilanova, taules de ping pong o escacs; arranjar el camí del Torrent de la Pastera, o instal·lar gronxadors adaptats per a infants. Les associacions de veïns i els ciutadans a títol individual també han proposat diferents millores als centres cívics de la ciutat.

"Un any d'aprenentatge"

Les votacions per escollir els projectes que formaran part del pressupost municipal es podran realitzar entre el 29 de maig i l'11 de juny. "En aquesta primera fase hem superat les expectatives", ha assegurat el regidor de Nova Governança, Juan Luis Ruiz, aquest dimarts al matí en una roda de premsa. "Aquest és un any d'aprenentatge, una experiència pilot", ha assegurat Ruiz, tenint en compte que és el primer cop que l'Ajuntament sotmet a votació una part del pressupost municipal. Segons Ruiz, malgrat que ha hagut una bona part de propostes descartades, moltes d'elles es podran realitzar fora del pressupost participatiu. Ruiz també ha destacat la "feinada" que ha suposat posar en marxa la iniciativa, tenint en compte que l'Ajuntament va crear "una comissió específica per analitzar cada proposta". Ara el regidor només demana "que la gent voti molt" i aconseguir que "cada any siguin més les propostes de la ciutadania".