Augmenten les consultes i les queixes a la sindicatura de greuges de Vilafranca

Glòria Valeri ha donat per acabada la seva etapa de 16 anys com a síndica de greuges. Roger Vives

L’Ajuntament de Vilafranca ha viscut aquest dimarts a la nit un ple ordinari del mes de maig que ha estat marcat per l’informe anual de la sindicatura de greuges que, a més, ha estat presentat per darrer cop per Glòria Valeri. Després de 16 anys al càrrec, la síndica de greuges considera que la seva etapa ja ha finalitzat i ha demanat “celeritat” a l’equip de govern per trobar el més aviat possible el seu substitut.

Valeri, que ha rebut bones valoracions de comiat per part de tots els grups municipals, ha alertat que “durant el 2016 s’han confirmat dues tendències ja intuïdes: han incrementat les queixes, el problema és que hi ha gent que ho fa tan si té raó com si no; i per altra banda, la demanda d’immediatesa per resoldre els problemes”. És per això que l’encara síndica ha matisat que “durant molt temps va costar que la gent entengués que tenia una sèrie de drets, ara sembla que hàgim passat a l’altre extrem i cal recordar que també es tenen un conjunt de deures”. Valeri també ha puntualitzat, sense precisar dades, que “ha augmentat el nombre de consultes”, que l’any anterior ja havia viscut un augment del 40%.

En total, durant el 2016, des de la sindicatura de greuges s’han tractat 59 expedients, sis menys que l’any passat i 21 menys que al 2014. Quasi la meitat d’aquests casos (30) corresponen a queixes sobre la Policia Local, 23 de les quals s’han resolt a favor de l’Ajuntament i cinc, a favor del demandant. A més, tres expedients segueixen oberts mentre que un altre ha estat desistit per qui feu la queixa.

Partint d’aquestes dades, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Montfort, ha destacat que “dels 10.501 expedients oberts per la Policia Local durant el 2016, només el 0,28% han acabat amb queixa i, a més, únicament en el 0,048%, cinc casos, s’ha donat la raó als afectats, amb la qual cosa ho podem considerar com a molt anecdòtic i podem estar orgullosos del grau d’incidències tant baix que tenim”.

Montfort també ha recordat que “l’ús de fotografies ens va molt bé per solucionar problemàtiques d’aquest tipus i, quan sigui possible, introduirem més teconologia”. El regidor de Seguretat Ciutadana ha conclòs el parlament subratllant que “hem tingut menys expedients que l’any passat, anem pel bon camí”.