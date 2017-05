La pujada de l'IBI a Vilanova enfronta el govern i la majoria de l'oposició

L'eliminació de les bonificacions aplicades al rebut de l'Impost de Béns Immobles als edificis construïts fins al 2005 a Vilanova ha fet incrementar l'import que hauran de pagar molts ciutadans enguany, però el percentatge varia segons el govern local i ERC. La regidora d'Hisenda, Glòria Garcia, defensa que només un 34,25% dels rebuts d'habitatges superen els 100 euros d'augment, però ERC eleva la xifra fins al 54,38%. En aquest sentit, la regidora d'ERC Olga Arnau lamenta que no s'hagi eliminat la bonificació "gradualment" des de l'any 2011. "A la gent no li hauria augmentat tant de cop. Llavors, però, no pots dir que has baixat impostos", diu la regidora. Diferent és la versió que dóna Garcia, que garanteix la fiabilitat de les seves dades sobre la pujada de l'IBI i defensa que "ara sí que hi ha un principi de justícia tributària".

La revisió cadastral de 2005, clau

La revisió cadastral realitzada l'any 2005 va triplicar el valor dels habitatges de la ciutat. Per no fer pagar els contribuents de cop l'important augment de l'IBI que comportava el canvi, i més tenint en compte que la crisi econòmica va fer minvar el seu valor poc després, l'Ajuntament ha anat aplicant una bonificació generalitzada als immobles construïts fins al 2005 durant els darrers onze anys. Ara, però, aquest mecanisme no es pot mantenir per aspectes legals -teòricament la bonificació només es pot aplicar els tres primers anys- i el govern local ha decidit suprimir-la. Així, tot i que s'ha rebaixat el tipus impositiu del 0,95 al 0,82, l'eliminació de les bonificacions ha provocat l'increment a bona part dels rebuts. L'Ajuntament ja ha demanat una nova revisió cadastral dels immobles de la ciutat que s'ajusti "al preu real", segons Glòria Garcia.

Les dades del govern

La regidora d'Hisenda explica que si es té en compte l'IBI aplicat als habitatges, un 21,48% dels rebuts baixen o es mantenen respecte l'any passat; un 44,27% tenen un increment màxim de 100 euros, i, finalment, un 34,25% superen els 100 euros d'augment. Garcia, però, puntualitza que l'IBI també afecta altres tipus d'immobles a banda de l'habitatge, i en aquest cas el global de rebuts que superen els 100 euros de pujada és del 24,78%. "Quan vam fer aquestes taxes es van explicar molt bé. Va haver molt debat amb tots els grups. Es van aprovar amb els vots a favor del govern i l'abstenció de la majoria dels grups", recorda la responsable d'Hisenda. La regidora destaca que el govern era conscient que els canvis "podrien provocar una distorsió en el preu" i per això "es van fer les millors taxes socials que ha tingut l'Ajuntament de Vilanova". "La nostra tarifació social ara és molt més social", sosté Garcia, que defensa que "la gent ha de pagar pel que realment té".

La regidora assegura que molts ciutadans s'han beneficiat de les bonificacions durant onze anys, i en canvi, els propietaris d'habitatges posteriors al 2005 no ho han pogut fer. "Un terç dels rebuts han pagat menys del que els pertovaca", sosté la regidora d'Hisenda, que defensa que ara la tarifació de l'IBI "és més justa". Per a Glòria Garcia, "és molt més popular criticar el govern que dir que la mesura s'havia de fer". "El que sobta d'ERC és que és l'únic grup que té vocació de govern però se suma a la política de kale borroka". "No han demanat les dades, el govern les estava elaborant", afegeix la responsable d'Hisenda.

ERC critica la falta d'informació

La regidora d'ERC Olga Arnau afirma haver realitzat els percentatges sobre la pujada de l'IBI amb les dades facilitades pel mateix govern a través d'una comissió informativa. Considerant només els habitatges, ERC determina que un 21,42% dels rebuts mantenen l'import respecte el 2016, un 24,20% paguen 100 euros més com a màxim i un 54,38% incrementen 100 euros o més. Arnau deixa clar que aquests 100 euros d'augment és el mínim, i que l'increment pot ser molt més superior, arribant als milers d'euros. Actualment ERC està a l'espera de rebre "tot el llistat cadastral de Vilanova". "La necessitat que tenim és saber quines van ser les zones més bonificades", explica Arnau, amb l'objectiu de poder valorar a quins sectors de la ciutat s'han produït els increments més alts de l'IBI.

La representant d'ERC critica que l'Ajuntament "no hagi avisat" la ciutadania sobre els canvis aplicats en l'impost. "Hi ha una milllora de la tarifació social però possiblement no s'hagi fet la difusió perquè molts ciutadans s'hi puguin acollir", sosté Arnau, que també assegura que moltes persones no poden accedir a aquests ajuts encara que tinguin dificultats en abonar la pujada de l'IBI. Arnau lamenta que si bé el govern de CiU "no va pujar impostos el primer mandat", hauria d'haver anat eliminant la bonificació "gradualment". La regidora de l'oposició destaca que enguany l'Ajuntament recaptarà cinc milions d'euros més que l'any passat fruit de l'IBI.