Puigdemont convoca els partits per analitzar la negativa de Rajoy a negociar un referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat els partits favorables al dret a decidir a una reunió aquest dilluns per analitzar la negativa del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a negociar un referèndum d'independència. Aquesta és la intenció del president i no que de la trobada surti la data o la pregunta del mateix, han explicat a l'ACN fonts de Presidència. Ara bé, això no vol dir que no se'n parli perquè alguna de les parts ho plantegi. Pel que fa als partits convidats, les mateixes fonts han assegurat que han intentat posar-se en contacte amb el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, i, tot i que inicialment no ho han aconseguit, finalment han pogut parlar amb ell. Una estona abans, Domènech s'havia queixat que es pogués convocar una trobada d'aquest tipus d'un dia per a l'altre i havia dit que no havien estat convocats.

Un cop convocats formalment, els comuns decidiran si assisteixen a la cimera de Palau o no. Precisament, les entitats sobiranistes van urgir dissabte el Govern a fixar data i pregunta del referèndum. El mateix dia, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va reiterar des de Sitges que ni pot ni vol autoritzar un referèndum a Catalunya. Hores abans havia respost en la mateixa línia la carta que li havia enviat Puigdemont.

Ha estat la consellera de la Presidència, Neus Munté, qui ha revelat la convocatòria de la reunió. Munté s'ha mostrat convençuda que hi haurà data i pregunta en uns quinze dies com a molt. "Una o dues setmanes és un termini raonable", ha afirmat.

La portaveu s'ha mostrat "convençuda" que ara pertoca fer "passos endavant" i prendre decisions després de la "incapacitat" del govern espanyol d'afrontar la qüestió des d'una "perspectiva política".

El president ha convocat ERC, el PDeCAT, Demòcrates, la CUP, Avancem, MES i les diferents famílies polítiques dels comuns.