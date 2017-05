El govern de Vilafranca assegura haver complert amb el 80% del seu programa en els dos primers anys de mandat

L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca al complet va assistir aquest dimarts a la tarda a l’edifici de l’Enològica per fer balanç dels dos anys del mandat sociovergent iniciat al 2015 i que suposa una prolongació del formalitzat el 2013. El batlle Pere Regull (PDeCAT) i el primer tinent d’alcalde Francisco Romero (PSC) van ser els encarregats de fer les pertinents valoracions, qualificant ambdós com a molt “positius” aquests primers 24 mesos d’un renovat acord de govern que consideren que “funciona a la perfecció, sense esquerdes”.

Regull va assegurar que “estem a la meitat de la legislatura i un 80% del nostre programa ja està realitzat o en marxa, el que encara no s’ha fet és perquè no està al nostre abast o no depèn directament de l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca”.

L’alcalde va treure pit afirmant que “l’estat del benestar funciona a ple rendiment a Vilafranca, amb el gran nombre i qualitat de serveis que oferim als ciutadans”, tot subratllant que “estem suplint un fet tan traumàtic com ha estat la desaparició de Caixa Penedès; totes aquelles entitats que es van veure afectades pel seu tancament han trobat en nosaltres el seu relleu”. Regull també va subratllar els “esforços que destinem a la promoció de Vilafranca” vinculats amb l’enoturisme.

Romero, per la seva part, va recordar que “el pacte que tenim garanteix estabilitat institucional i permet realitzar inversions per a projectes plurianuals”, tot afegint que “dels grans projectes previstos per aquests quatre anys, tots estaran adjudicats abans què acabi aquest 2017”.

El primer tinent d’alcalde també va matisar que “hem sabut treballar amb complicitat pel bé de l’interès municipal i la cohesió social és qui se’n veu més beneficiada, Vilafranca està sortint de la crisi amb molta força”.

En el seu parlament, el portaveu socialista va lamentar que “els grups municipals que mai reconeixen res positiu no tenen credibilitat, costa veure com a partit de govern aquell qui ho troba sempre tot malament, a vegades seria més pertinent parlar les coses abans de fer una roda de premsa”. En aquest sentit, Regull també va afegir que “comptem amb l’opinió dels ciutadans i de l’oposició, però no podem encantar-nos a discutir sobre el sexe dels àngels, l’important és poder anar avançant com estem fent”.