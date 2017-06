La regidora Marta Jofra deixa el grup municipal de la CUP a Vilanova

La regidora Marta Jofra deixarà el grup municipal de la CUP a Vilanova en el proper ple. La CUP ho desvincula de la petició de dimissió del govern i anuncia que es farà una reorganització del grup municipal amb al marxa d'altres dos regidors, Raimon Ràfols i Berta Belaskoain a la tardor.

La Candidatura d’Unitat Popular ha anunciat avui que durà a terme canvis dins del seu grup municipal en els propers mesos. El passat dimecres 17 de maig, la formació va convocar una assemblea oberta per tractar aquesta qüestió entre les seves militants i simpatitzants, on tres de les cinc regidores del grup municipal van exposar els motius pels quals volien deixar el càrrec i 3 persones més van posar-se a disposició de l’assemblea per rellevar-les en aquesta tasca.

La primera de les sortides del grup municipal tindrà lloc en el proper ple del mes de juny, i serà la regidora Marta Jofra qui comuniqui la seva decisió. El proper dimarts 6 de juny, la candidatura presentarà les persones que assumiran els càrrecs en el marc d'una roda de premsa.

La CUP vol deixar clar que aquest fet "no té res a veure amb la petició de dimissió que va fer pública el govern la setmana passada, ja que la regidora Marta Jofra va exposar aquesta voluntat a la formació al mes de març i des de llavors s’ha estat treballant per acordar qui la rellevaria en el càrrec. La validació de la proposta de relleu intern es va produir dos dies abans de la petició de dimissió, en el si de l'assemblea oberta".

Aquest relleu no és cap situació excepcional. De fet, en els 10 anys de la irrupció de la CUP a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s'han produït canvis de regidores en tots els mandats. Des de la formació es considera que dur a terme aquests tipus de relleus és un exercici de salut democràtica, i una manera de repartir internament la càrrega que representa assumir el càrrec de regidor i de democratitzar aquesta tasca, posant èmfasi en el caràcter col·lectiu del seu projecte.