El Pacte Nacional defensa que pertoca a partits i institucions "concretar" el referèndum

El portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, considera que pertoca ara a partits i institucions catalanes "concretar" com ha de ser el referèndum. En una entrevista aquest dilluns a TV3, un dia abans que es torni a reunir la plataforma, Elena creu que la tasca del Pacte era posar l'accent en la voluntat de votar donant "un major pes" a les entitats, que en qualsevol cas ara "ni volen ni poden entrar a la concreció" del referèndum. El portaveu dels coordinadors ha defensat que la tasca de l'executiva es dona per tancada –se'ls va encarregar la recollida de suports en base a un manifest instant a l'acord entre els dos governs- però ha apostat per preservar el Pacte com un espai "al servei de la unitat del catalanisme". En aquest context, Elena ha confiat que "l'enrocament en posicions immobilistes sigui el pas previ a la trucada" per al diàleg.

El portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, considera que ara pertoca als partits, als grups parlamentaris i a les institucions catalanes "concretar" el referèndum, després que el PNR hagi fixat "la reivindicació de resoldre-ho votant" com a nexe comú entre els diversos espais polítics.

En aquest context ha destacat que la intenció dels coordinadors era posar en part l'accent en les entitats, i treure el protagonisme dels partits, per evidenciar una voluntat de la "ciutadania". Ara, però, aquestes entitats, "ni volen ni poden entrar al debat de la concreció", que pertany als agents polítics, ha assegurat Elena en ser preguntat si la reunió d'aquest dimarts avalarà, o no, la via unilateral per al referèndum.

Després de l'acte unitari de mitjans de maig al Palau de Congressos, en què el Pacte va assegurar haver recollit 500.000 adhesions al manifest, Joan Ignasi Elena entén que la reunió d'aquest dimarts no reactiva la tasca de l'executiva. De fet, creu que es donarà per tancada perquè ja han complert l'encàrrec que se'ls va fer a la primera cimera, el 23 de desembre de l'any passat.

"Nosaltres la feina l'hem acabat", ha insistit. Ara bé, també ha apuntat que de la reunió d'aquest dimarts en pot sortir que cal "preservar" el Pacte com a punt de "consens del catalanisme polític, que no es pot menystenir". "Que el Pacte continuï i que sigui utilitzat en els moments que políticament i socialment es consideri necessari, perquè és un patrimoni molt preuat, i que en coherència amb això es mantingui més enllà de les naturals discrepàncies" dels espais polítics, ha afirmat Elena a TV3. És a dir, "al servei de la cohesió i de la unitat del catalanisme", ha reblat.

"L'enrocament, pas previ a la trucada"?

Malgrat el 'no' del govern espanyol a la proposta del Govern per negociar-ne els termes, Elena ha mantingut oberta la via pactada. "Fins a l'últim dia hi ha l'orella parada, farien bé de treure's la bena dels ulls", ha insistit. I per això consideraria un "error esperpèntic" que l'Estat decidís utilitzar la força després d'una "escalada verbal" les darreres setmanes.

"La veritat és que genera certa inquietud que enlloc del diàleg s'enroqui en posicions immobilistes; confiem que sigui el pas previ a la trucada; no puc deixar d'esperar que un govern sigui responsable i atengui la trucada d'un país que vol votar", ha reblat el portaveu. En aquest sentit, ha afegit que s'entraria en un "dinàmica espantosa" si l'Estat decidís "sostreure" competències que són "de tots els catalans". "Prefereixo no imaginar-m'ho", ha insistit.