El Pacte Nacional es manté com a espai “d’unió del catalanisme” sense posicionar-se sobre el referèndum unilateral

El fins ara portaveu de la comissió executiva del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR), Joan Ignasi Elena, ha comparegut després de la reunió del fòrum d’aquest dimarts. A la trobada, segons ha explicat, el PNR ha decidit mantenir-se “viu” i pendent de poder tornar a reunir-se “quan els esdeveniments polítics ho requereixin”. Per a Elena, el Pacte Nacional s’ha convertit en un “espai d’unió del catalanisme polític” en tenir el referèndum com a element comú de moltes formacions i entitats “ben transversals”. Amb tot, Elena ha explicat que el PNR no s’ha posicionat sobre la proposta d’un referèndum unilateral, després que l’Estat s’hagi negat a negociar-lo. “El Pacte ni avala ni desautoritza res, perquè sobre això no es posiciona”, ha dit el fins ara portaveu de l’ens. Elena, per últim, ha confirmat que –tal i com ha avançat l’ACN- tant ell com l’executiva del PNR han acabat aquest dimarts la seva feina i s’han dissolt com a ens coordinador.

Joan Ignasi Elena ha volgut comparèixer davant la premsa acompanyat de la que ha estat la seva comissió executiva i que ara “acaba la feina” amb la reunió d’aquest dimarts. El portaveu ha considerat que després d’aquests mesos s’ha aconseguit aportar “una dimensió més cívica, d’entitats, més del poble de Catalunya en favor del referèndum”, i que ha pogut visibilitzar “els suports dins i fora de Catalunya” a la celebració de la votació. Per a Elena, el Pacte encarna ara “una nova centralitat del catalanisme polític”. “Catalunya és nació i en tant que nació sobirana té dret a decidir el seu futur polític en un referèndum”, ha afegit, tot explicant que s’ha “consolidat” la idea que la votació “no és una cosa de quatre sinó de la majoria del poble, no és una cosa d’una part, ni dels del sí ni dels del no, que és una cosa legal, que el referèndum no divideix sinó que uneix el poble entorn a una urna”.

Pel que fa al futur del Pacte, Elena ha avisat que la comissió executiva no continuarà coordinant-lo, doncs. Però que tot i així, l’ens “ha de seguir, és viu, i naturalment és viu però alhora que ha de mirar la realitat del país i ser convocat cada vegada que els esdeveniments polítics ho requereixin”. “Estem segurs que hi ha la intel·ligència política i la generositat perquè així sigui”, ha dit.

Amb tot, ha volgut deixar clar que “hi ha decisions que corresponen als partits i les institucions, i el Pacte Nacional ni avala ni desautoritza cap de les decisions que es prenguin, perquè són espais i àmbits diferents”. D’aquesta manera, Elena volia deixar clar que fins ara el PNR no s’ha posicionat sobre el possible referèndum unilateral i que ell considera que ha de seguir sent així perquè “no se li ha plantejat”. Per al fins ara portaveu, el més important en el futur del Pacte Nacional és “preservar la seva unitat i mantenir-la, perquè és patrimoni de tots”.