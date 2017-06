Una seixantena de participants a la primera Jornada municipalista del PSC de l'Alt Penedès i el Garraf

La primera Jornada Municipalista celebrada aquest cap de setmana per part de la Federació socialista de l’Alt Penedès-Garraf a Vilanova i la Geltrú, ha culminat amb l’aprovació de deu àmbits de treball prioritaris per les agrupacions i candidatures socialistes i progressistes al territori.

La jornada, que va aplegar més de 60 representants municipals socialistes del Garraf i l’Alt Penedès, va comptar amb grups de treball, xerrades temàtiques i la definició de prioritats basades en experiències en els diferents municipis del territori.

La secretaria de Política Municipal i Formació del PSC, Núria Parlón va presentar els objectius i el suport de la formació a les candidatures i col·lectius socialistes municipals, acompanyada de Sònia Guerra, Secretària de Món Local del PSC. Parlón va assegurar que “sense municipalisme no hi ha projecte socialista”.

La jornada de treball es va iniciar amb una presentació del secretari de política municipal de la federació socialista Alt Penedès-Garraf, Albert Tort, que acompanyat de l’equip de la secretaria (Xavier Grau, Josep Mª Tillo, Esther Tutusaus i Cristòfol Pérez), va assegurar que “cal defensar amb fermesa que l’empremta socialista als nostres pobles, viles i ciutats és fruit d’activitats de la col·laboració, de diàleg, de voluntat de treball rigorós, de proximitat eficient a les demandes dels veïns i veïnes, de bona feina pensant en els municipis i de voluntat constructiva i transformadora real, deixant de banda el populisme i els crits, que sovint provenen de qui realment no està lluitant”.

També hi van haver dues xerrades temàtiques per compartir experiències. La primera va anar a càrrec de Jordi Mas, Tinent d’Alcalde d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que va compartir un conjunt d’iniciatives innovadores que es poden dur a terme en relació al dret a l’habitatge des dels ajuntaments. Per altra banda, l’exconsellera i metgessa Caterina Mieres va explicar amb detall la importància de la sanitat pública, les alertes que cal tenir en compte per garantir un servei de qualitat i les accions que es poden fer als ajuntaments per fomentar la prevenció i la salut.

Al llarg del matí, el conjunt de participants van repassar l’acció política duta a terme pel PSC a nivell municipal ara que es compleix l’equador d’aquesta legislatura i van abordar també les prioritats a treballar en els propers mesos per impulsar les polítiques socialistes des dels ajuntaments del territori. Aquestes prioritats passen per defensar accions de millora del transport públic i la mobilitat; l’impuls de més informació sobre els serveis socials i els criteris de justífica social; la millora dels serveis sanitaris i educatius; l’aposta per accions de convivència, civisme, seguretat ciutadana i millora de l’espai públic; les noves polítiques d’habitats; el foment de l’ocupació; l’impuls de programes de coparticipació ciutadana i entre administracions; la recuperació de competències municipals que la llei LARSAL del PP redueix a la mínima expressió; l’impuls de les accions de millora tecnològica als municipis; el medi ambient; i la promoció turística de desenvolupament econòmic coordinada al territori.

Els diferents àmbits temàtics d’actuació municipal del PSC seran desenvolupats en properes trobades municipalistes i en el marc del Fòrum Socialista Alt Penedès-Garraf, a fi efecte d’actualitzar i potenciar les polítiques socialistes en aquestes matèries que, a criteri de la militància socialista, constitueixen les principals preocupacions de la ciutadania en el context actual.