L'AMI es compromet amb el referèndum: "El món local assumirà aquelles responsabilitats que li siguin requerides"

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha qualificat de "molt important" l'anunci de la data i la pregunta per al referèndum d'aquest divendres per part del Govern. "El món municipal aplegat a l'AMI vol mostrar el seu compromís amb el referèndum", ha afirmat l'entitat de Neus Lloveras en un comunicat. I en aquest sentit apunten que com a agents locals es posen "a disposició" del Govern i el Parlament "per allò que pugui requerir aquesta cita amb les urnes": "Som al costat dels ciutadans des del primer dia i no estem disposats a renunciar a la reclamació de donar veu al poble de Catalunya. El món local assumirà aquelles responsabilitats que li siguin requerides", afirma el text. Per tot plegat, els municipis independentistes celebren que el dret a decidir "iniciï el darrer pas perquè els ciutadans triïn el futur polític del país lliurement".

Al comunicat, l'AMI apunta que el camí cap al referèndum "no ha estat gens fàcil". Després de la negativa "en rodó" del govern espanyol a negociar-ne les condicions, els més de 400 procediments judicials contra les institucions i càrrecs electes, segons l'Associació, han intentat " deslegitimar" el dret a decidir: "Obstinat si convençuts, però, s'ha anat fent camí i s'han superat tanques, barreres i obstacles", rebla el text.

A partir d'aquest divendres, i davant d'un anunci "molt important", l'AMI augura que "els entrebancs del govern espanyol seran constants". "El món municipal aplegat a l'AMI vol mostrar el seu compromís amb el Referèndum. Com a agents locals, ens posem a la disposició del Govern català i el Parlament per allò que pugui requerir per aquesta cita amb les urnes, que, indistintament de quin acabi sent el resultat, ja és per ella mateixa històrica", afirma l'entitat.

Per això avancen que "el món local assumirà aquelles responsabilitats que li siguin requerides". "I els catalans decidirem; i no pas pensant en el dia de la votació sinó en el nostre futur polític com a poble", sentencia el comunicat.