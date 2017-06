Guardiola: "Apel·lem a tots els demòcrates d'Europa i del món a fer-nos costat" per poder votar l'1-O

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha llegit el manifest conjunt de l'ANC, Òmnium i l'AMI, durant la mobilització d'aquest diumenge davant les fonts de Montjuïc de Barcelona. L'exjugador i exentrenador del Barça, aclamat per les desenes de milers de persones que s'han concentrat sota el lema 'Referèndum és democràcia', ha reclamat el suport de la comunitat internacional per fer possible la votació de l'1 d'octubre: "Demanem que ens ajudi. Apel·lem a tots els demòcrates d'Europa i del món a fer-nos costat en la defensa dels drets avui amenaçats a Catalunya com el dret a la llibertat d'expressió política i el dret a vot. A fer front dels abusos d'un estat autoritari", ha afegit Guardiola.