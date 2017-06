Les entitats sobiranistes, disposades a assumir "la màxima responsabilitat" d'un referèndum "irreversible"

Les entitats sobiranistes afronten els mesos anteriors a l'1-O convençuts que tenen "la màxima responsabilitat" un cop el Govern ha fixat la data i la pregunta del referèndum. Així ho han expressat aquest migdia en l'acte 'Referèndum és Democràcia', on s'han conjurat per fer-lo possible. El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha demanat al Govern que no negociï posar les urnes. "Sabem que Espanya voldrà negociar; no ho feu". El president d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez, ha qualificat d'"irreversible" posar les urnes: "Això ja no hi ha qui ho aturi". Per la seva part la presidenta de l'AMI, Neus LLoveras, ha assegurat que els càrrecs electes "no fallarem" i s'ha mostrat a disposada a activar l'assemblea de càrrecs "si és necessari".

Un cop anunciada la data i la pregunta del referèndum és previsible que molts del protagonisme d'aquí a l'1 d'octubre passi pels ajuntaments. Per això aquest diumenge la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, ha remarcat que els càrrecs municipals no fallaran en aquest moment. "Estarem davant del Govern i assumirem les responsabilitats requerides per organitzar el referèndum", ha garantit.

Lloveras ha admès que els mesos que venen "no seran fàcils" i per això s'ha referit al registre de càrrecs electes que "està latent" però que "es pot convertir en assemblea" si fos necessari. Ha recordat que 800 dels 947 ajuntaments del país estan a favor de posar les urnes.

El president de l'ANC, Jordi Sànchez ha agraït al Govern i al Parlament haver fet possible posar la data i la pregunta: "Tenim data, tenim pregunta, una pregunta clara i el compromís que la resposta serà vinculant", ha recordat. Sànchez ha pronosticat que el govern espanyol intentarà negociar el referèndum: "Tinguem molt clar que les urnes no es negocien", ha avisat. Sànchez, com Lloveras, ha augurat un estiu "molt intens" i ha demanat als assistents a l'acte que, tot i les vacances, "si us hem de cridar per fer costat al nostre Govern no falleu".

El president de l'ANC també s'ha mostrat convençut que l'1 d'octubre hi haurà urnes, "també a Barcelona". En aquest sentit, s'ha mostrat confiat que el referèndum tindrà totes les garanties, i que hi haurà una "junta electoral" que el farà possible.

Per la seva part el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, s'ha mostrat confiat que el referèndum "és irreversible, això ja no hi ha qui ho aturi" i ha afirmat que "ens interpel·la a tots", tant els partidaris del sí com els del no, en "un sol poble". "No defallirem", ha conclòs Cuixart, que també ha avisat que a l'Estat "no hi ha prou presons" per tancar-hi tots els partidaris d'anar a votar l'1-O.